將帥決裂！普巴擱置續約談判　明夏離開曼聯

曼聯上場英超恥辱性0比5不敵利物浦之後，餘波未了，根據英國《太陽報》爆料，該仗被紅牌趕出場嘅「紅魔鬼」中場保羅普巴，賽後喺更衣室，公然對領隊蘇斯克查「黑面」，拒絕同對方交流。據悉，普巴不滿近期被貶後備，對蘇B心存怨恨，經過「雙紅會」後，更決定擱置續約談判，等明夏自由身離開曼聯。

保羅普巴該仗下半場後備上陣，但卻連番失誤，包括喺中圈附近位置失波，被利物浦打反擊，導致曼聯失第5球，呢位法國國腳踢咗15分鐘，就粗野飛剷對手拿比基達，被球證直接出示紅牌趕出場，成為輸波罪人。

賽後普巴有向隊友道歉，但就對蘇斯克查「黑面」，唔同對方講嘢，明顯不滿屈居後備，最後仲要孭鑊。事實上，曼聯近4場比賽，普巴有3場做後備，包括對愛華頓、阿特蘭大、利物浦，曼聯早前不敵李斯特城後，普巴更公開批評球隊表現差，指「紅魔鬼」太易失波，不斷重復犯錯，一直冇搵出問題所在，需要作出改變，明顯不滿蘇斯克查嘅用人及戰術安排，普巴講完呢番說話之後，就連續2場做後備。

「雙紅會」曼聯落後4球情況下，蘇斯克查先至派保羅普巴上陣，更令呢位28歲球星感到非常冇癮，令人懷疑佢故意迅速食紅牌，提早離場。普巴需要停賽3場，無緣未來3場英超，包括對熱刺、曼城、屈福特。

保羅普巴將於今季結束後約滿，原本已經喺續約問題上停滯不前，經過今次事件後，據悉佢決定擱置續約談判，經理人拉奧拿話對於普巴續約一事冇嘢補充。普巴可於明年1月開始同其他球會傾加盟事宜，等明夏約滿自由身轉會，屆時曼聯將人財兩失。