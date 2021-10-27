Kepa勇救12碼　車路士驚險打入英聯盃8強

周三(27日)凌晨英聯盃16強，車路士主場以副選出擊，結果喺法定時間被修咸頓逼和1比1，需要互射12碼分勝負。車路士門將阿列沙巴拿加(Kepa)再次發揮「12碼殺手」本色，撲出禾確特嘅射門，協助車仔總比數贏5比4打入8強。

車路士領隊杜曹今場對正選陣作出6個輪換，除咗2號門將阿列沙巴拿加正選把關之外，另1位副選中場薛耶治亦擔正，呢位摩洛哥國腳趁機爭取表現，佢踢到44分鐘開出角球，助攻夏維斯頂入，為車路士打開紀錄。

不過，換邊後僅2分鐘，修咸頓由前鋒查阿當斯射入扳平1比1，最後需要互射12碼分勝負。上場英超上演帽子戲法嘅美臣蒙特反而成為唯一射失嘅車仔球員，幸好阿列沙巴拿加表現出色，撲出禾確特嘅射門，加上另1位修咸頓球員史摩邦尼射高，車路士有驚無險晉級8強。

值得一提，阿列沙巴拿加加盟車路士以來，7次互射12碼之中，有5次協助球隊勝出，淨係今季已經有3次，包括歐超盃擊敗維拉利爾，以及近2場英聯盃分別淘汰阿士東維拉、修咸頓，Kepa「12碼殺手」威名當之無愧。