阿仙奴擊敗列斯聯　阿迪達講出贏波關鍵

阿仙奴愈戰愈勇，喺周三(27日)凌晨英聯盃16強又贏1場，主場以2比0擊敗列斯聯，晉級8強。兵工廠主帥阿迪達春風得意，聲稱自己今場作出嘅戰術安排非常正確，獲得想要嘅結果，呢位西班牙少帥由季初幾乎被炒，到依家有機會爭奪獎盃，夠晒戲劇性。

阿迪達今場派出唔少副選，包括2位鋒線新星加比爾馬天尼斯、尼基迪亞以正選上陣。不過，為阿仙奴先開紀錄嘅球員，反而係後備上陣嘅哥林張伯斯，佢喺55分鐘近門頂入。之後尼基迪亞把握對手防線失誤，單刀射入空門，為阿仙奴奠定2比0勝果。

賽後阿迪達話：「我哋踢得好好，我作為領隊亦畀出正確戰術，球員知道應該要點做，所以獲得好結果。」阿迪達亦大讚入波功臣尼基迪亞表現出色，希望呢位22歲前鋒可以長期留隊。

不過，阿迪達對於今季高價加盟嘅中堅賓韋特有微言，指佢犯咗一啲錯誤，必須作出改善。呢位英格蘭國腳踢咗55分鐘就被換走，入替佢嘅哥林張伯斯一上陣就入波，阿迪達嘅「神換」果然有料到。

阿仙奴自從0比5輸畀曼城之後，近8場比賽取得6勝2和，表現已全面復甦。