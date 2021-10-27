林樂勤X孫銘謙　將不可能逐一擊破

﻿孫銘謙和林樂勤兩位被視為香港足球的未來之星，要在競爭激烈的職業球壇中立足，事業當然不會像足球漫畫故事般順利和美好，但他們心中卻有着無窮無盡的信心，猶如adidas的格言「Impossible is nothing」般，誓將各種不可能逐一擊破。

近年本地頂級聯賽一眾新生代鋒將冒起，其中21歲的孫銘謙是其中一位最被寄予厚望的新星，其成長之路一直備受關注。由凱景出道至今，由閘位到翼鋒，再於競爭最為激烈的前鋒位置嘗試站穩陣腳，這位早已不被外界當作小將看待的「00後」，繼續向看似不可能的目標發起挑戰。

上季效力天水圍飛馬的「孫銘」，曾接過極具象徵意義的7號球衣，這件戰衣的前主人，正是港隊入球紀錄保持者陳肇麒，對剛剛20歲出頭的「孫銘」而言，穿起一件球衣的要承受的重量，外人難以想像：「『7哥』（陳肇麒）係好傳奇嘅球員，我同佢仲差好多班，當時球會咁信任我，我覺得作為球員，點都要努力去準備，回應到球會對我嘅期望；壓力無論喺邊度都會有，但我覺得自己應該要再做得好啲。」當時一度陷入入球荒的「孫銘」，亦需要學習在各方的批評聲中，如何調整心態：「失落唔單止係來自批評聲，我都對自己表現都感到失望，作為球員，當時機會係要把握到，自己真係有問題。」

如今加盟以爭標為目標，隊內競爭更加激烈的東方龍獅，「孫銘」要與實力強勁的外援隊友爭奪上陣機會，他選擇用入球回應質疑聲。而進攻表現的改進，少不了教練團的悉心調教：「（東方龍獅主教練盧比度與助教高尼路）佢哋兩個都畀到唔同意見我，盧比度可以教到我作為前鋒，點樣喺機會面前去把握得好啲；相反高尼路球員時代踢後衞，佢會同我指點我點樣去抵禦同後衞嘅衝撞。」但「孫銘」承認即使天賦再高，要在球圈殺出一條血路，除了自己日夜苦練完成致命一擊的技藝，別無他法：「好多嘢冇得係天才波，一定要透過練習，當然唔係話練咗一定入到，但要慢慢累積，（落到場）先至會把握到個機會。」

4年之前，林樂勤（Jordan）挾着從英甲回流之名加盟香港飛馬，首仗即交出兩記助攻的表現使其光茫嶄露；其後在夢想FC躍起升空，省港盃作客一役轟入「世界波」，同年更獲得巨型班富力R＆F垂青。林樂勤的名字，恍如一顆慧星般，在香港球迷的視野下橫空降世，他坦言當時走上生涯高峰。

然而一鳴驚人對後續發展，從來都沒有絕對的保證。轉投富力後，Jordan即迎來職業生涯開始以來最嚴重的傷患，復出後未久即收到球會散班的消息。即使之後得以轉會冠忠南區，賽事卻因疫情而停了又停，「好番之後基本上冇持續踢多過10場波，心中團火好似熄完又着，着完又熄。」

4年過後，林樂勤的新星光環漸趨變暗，他亦剛從傷患的陰霾之中走出來。今季轉披晉峰的粉紅戰衣，Jordan沒有再挑選代表着媽媽生日日期的27號，而是選擇了象徵球隊主力的7號波衫。「以前無論喺飛馬、夢想定富力，都唔會揀個太突出嘅號碼；今年揀7號，唔係因為我覺得自己特別勁，而係想畀番少少責任感自己，唔想再逃避。」他坦言。

「今季想喺晉峰攞番個穩定性，希望可以踢番比夢想嗰時水準仲要高嘅一季。」林樂勤道出目前的目標。的而且確，與很多同輩新星相比，Jordan的行走軌跡比誰人都慢，「以前我可能比人睇高一線，但依家落到場啲Focus唔會再喺我度。」不過，已擺脫傷患的他卻不甘於此，只待一個星光重燃的時機：「我想話畀人聽我仲有能力，繼續有競爭能力。」