基奧特一箭定江山　AC米蘭意甲6連勝

周三(27日)凌晨意甲快車，榜首AC米蘭保持強勢，憑基奧特射入全場唯一入球，主場以1比0擊敗拖連奴，取得聯賽6連勝，繼續做一哥。35歲嘅基奧特今季意甲6次上陣，已經有4球進帳，效率一流。

雖然AC米蘭喺歐聯3戰3敗，但踢聯賽判若兩隊，今場開波14分鐘就打開紀錄，中場拉迪高歷頭槌攻門，基奧特門前加多一腳入網，AC米蘭就憑呢個入球全取3分，今季10場聯賽取得9勝1和，目前以3分優勢力壓踢少1場嘅拿玻里，暫時排榜首。

賽後AC米蘭領隊皮奧利話：「我非常滿意賽果，對拖連奴從來都係非常難踢，今場係球隊近10日第4場比賽，好多球員都有份踢呢4場波，下半場我哋體力明顯不足，比賽末段的確有危機，幸好都勝出。」

AC米蘭賽程緊密情況下，2位鋒線老將伊巴謙莫域、基奧特輪流擔任正選都有出色表現，上場伊巴謙莫域擔正，射入1球及1次助攻，今場輪到基奧特踢正選，為AC米蘭一箭定江山，2位老人家果然有心有力。