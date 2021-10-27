激情之夜 8大豪門好波獻上

周四(28日)凌晨激戰連場，8大豪門勁旅利物浦、曼城、熱刺、祖雲達斯、國際米蘭、巴塞隆拿、皇家馬德里、拜仁慕尼黑分途出擊。

利物浦將於英聯盃第4圈作客英冠球隊普雷斯頓。啱啱喺「雙紅會」大炒曼聯嘅「紅軍」，雖然喺英聯盃慣常派出副選陣容，但南野拓實及奧歷治等後備兵絕對有質素，遇弱誓要數胡爭上位。睇番佢哋喺呢項盃賽經常上演入球騷，2.5球入球大有可取之道。（有線603台周四凌晨2時45分直播）

利物浦剛於聯賽作客羞辱死敵曼聯5比0，士氣高昂，相信主帥高普喺英聯盃場合會派更多副選落場，藉此激發佢哋嘅鬥心，形成良性競爭，南野拓實、阿歷士張伯倫、森美卡斯及奧歷治等難得有機會擔正，一定去到盡，好似上圈對諾域治，南野拓實就梅開二度，加上奧歷治建功，協助「紅軍」大勝3比0晉級，可見呢班球員嘅戰意及戰力絕對唔失禮。

普雷斯頓踢法夠直接

普雷斯頓於英冠徘徊下游，踢法簡單直接，靠箭頭艾美積及臣組織攻勢及爭取士哥，佢哋今屆3仗英聯盃全部至少入3粒，頗為進取。雖然利物浦實力贏對手幾條街，但近年喺英聯盃志在練兵，成績只屬一般，既然佢哋近5場英聯盃有4次開3球或以上，轉吼2.5球嘅大盤更穩陣。

直播表

周四0:30am 意甲 祖雲達斯Vs薩斯索羅

Now 638

周四0:30am 意甲 森多利亞Vs阿特蘭大

Now 639

周四0:30am 德國盃 利華古遜Vs卡爾斯魯厄

有線664、604台

周四1:00am 西甲 華歷簡奴Vs巴塞隆拿

Now 632

周四1:00am 西甲 馬略卡Vs西維爾

Now 633

周四2:00am 西甲 貝迪斯Vs華倫西亞

Now 630、 631

周四2:45am 意甲 安玻里Vs國際米蘭

Now 638

周四2:45am 意甲 拉素Vs費倫天拿

Now 639

周四2:45am 英聯盃 韋斯咸Vs曼城

香港開電視77台、有線661、601台

周四2:45am 英聯盃 般尼Vs熱刺

有線664、604台

周四2:45am 英聯盃 普雷斯頓Vs利物浦

有線603台

周四2:45am 德國盃 慕遜加柏Vs拜仁慕尼黑

香港國際財經台、有線662、602台

周四2:45am 德國盃 史特加Vs科隆

有線665、605台

周四3:30am 西甲 皇家馬德里Vs奧沙辛拿

Now 632、611

周四7:00am 美職 新英倫革命Vs科羅拉多急流

Now 638

周四7:30am 美職 阿特蘭大聯Vs國際邁亞密

Now 639

周四8:30am 美職 肯薩斯體育會Vs洛杉磯銀河

Now 638

周四10:00am 美職 波特蘭伐木者Vs聖荷西地震

Now 639