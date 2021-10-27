首到父親老家作賽　華度加奴迎來美網後首勝

上月在美網一戰成名、捧走生涯首個大滿貫的18歲英國少女華度加奴，要逐漸踏出「夢幻世界」重返現實，周二（26日）在特蘭西瓦尼亞公開賽終於贏來美網後首勝。

在美網寫下多項歷史的華度加奴，過去一個月不停的慶功及出席不同界別的活動，美網後至今僅比賽兩場，早前以外卡身份參賽印第安韋爾斯大師賽，首圈落敗出局，其後小休作調整，再首次參戰其父親家鄉羅馬尼亞的這項賽事；世界排名23的華度加奴被列為3號種子，在落後一盤的情況以4比6、7比5及6比1成功逆轉斯洛文尼亞的靴高治，爭逐了2小時27分鐘後順利躋身女單次圈。

由於疫情關係，賽事不設觀眾，但其88歲的祖母特別在現為孫女打氣，華度加奴賽後坦言:「這場比賽對我有很大意義，在我爸的家鄉，感覺就好似贏了一仗；只可惜沒有現場球迷，我希望可以讓他們看到我比賽，為我而傲。」

她賽後更即時在個人社交平台向粉絲分享喜悅，上載了一張自拍照及以羅馬尼亞語多謝球迷的支持。華度加奴目前亦正物色新教練，期望來年再有更好成績。