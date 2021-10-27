利物浦想買多蒙特英人　小心變辛祖2.0

德國《圖片報》爆料，利物浦計劃收購1位中場猛將，並睇中多蒙特18歲新星祖迪比寧咸，但呢位英格蘭國腳身價達7,000萬歐元以上，成為交易最大障礙。

利物浦現時前中後三線人腳，最弱始終係中場，而且不時出現傷兵，堤亞高艾簡達拿、哈維艾利洛、拿比基達現時都入咗傷兵名單。紅軍有意簽入中場，已經係公開嘅秘密，早前就傳出想買國際米蘭中場尼高路巴列拿。

《圖片報》指利物浦今次睇中祖迪比寧咸，除咗因為佢年輕同表現出色之外，亦由於佢係英格蘭人，相信可以迅速適應球隊。

祖迪比寧咸上年夏天由英冠球隊伯明翰轉投多蒙特，據報轉會費達2,500萬鎊，成為史上最高身價17歲球員。祖迪比寧咸上季德甲上陣29次入1球，亦有份為英格蘭出戰今屆歐國盃。

祖迪比寧咸今季表現更加勇猛，上陣9場德甲已入2球及2次助攻，加上踢3場歐聯入1球及2次助攻，估計身價達7,000萬歐元以上。

不過，唔少網民認為，利物浦要提防做「水魚」，查頓辛祖之前效力多蒙特，都踢到球王咁款，但今夏轉投曼聯之後，冇腳好波，如果紅軍高價收購祖迪比寧咸，小心佢成為「辛祖2.0」。