北京冬奧獎牌曝光　違反防疫者隨時被DQ

北京冬季奧運會仲有100日開幕，組委會高度宣傳並公布今屆冬奧會及冬殘奧會的獎牌，而賽會對於疫情監控甚為重視，強調防疫違規者，將被逐出比賽甚至被終生禁賽。

國務院新聞辦公室介紹北京冬奧及冬殘奧總體籌備情況時強調，希望所有與奧運有關的人員能夠全力配合，做好防疫監控，北京冬奧組委執行副主席張建東稱有些細節還與國際奧委會（IOC）進行溝通，而不遵守防疫規定及違反有關規則的人士，可能會被警告，甚至可能永久或臨時取消參賽資格、或逐出比賽。

藉着周二（26日）踏入倒數100日，北京奧組委亦將冬奧會及冬殘奧會的「同心」獎牌亮相，今屆的獎牌靈感來自古代同心圓玉璧，與08年奧運會的獎牌「金鑲玉」互相呼應，而獎牌正面刻住中國傳統的花紋，有冰雪紋及祥雲紋，而背面則有24個圓點及運動弧線，取意古代天文圖，同時也象徵第24屆冬奧會上的運動員如群星璀璨。

此外，組委會亦推出片長2分鐘的片段，以心齊聚、共赴冰雪之約為主題，展示來自不同地方的人都來北京有相當的夢想。北京2022冬季奧運會將於明年2月4日展開。