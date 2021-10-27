香港隊　挑戰東道主日本　港隊U23絕不言怯

香港23歲以下代表隊周四（28日）中午12時出戰「U23亞洲盃」K組外圍賽最後一戰，硬撼小組最強的日本。縱使出線機會非常渺茫，但球隊主帥張健峰鼓勵球員不要懼怕對手，冀望港隊今場能踢出紀律性和自己的風格。

香港隊U23小組首仗倒灶以2比4不敵柬埔寨，出線形勢不樂觀，今仗還對小組最強的日本，港隊要贏波才「有價講」。主教練張健峰強調麾下今仗前題是「唔可以驚」：「第一場球員嘅競爭心態明顯唔夠，如果今場一落到去怯場嘅話好快就會受到懲罰。」他期望球員能保持防守紀律性，和踢得比上場團結。

對手陣中不乏已在日職立足的球員，實力明顯在港隊球員之上。「張峰」指預料今仗會大部分時間受壓，因此打法亦會傾向防守性，但他強調不希望球員太容易放棄組織，盡量踢出自己的風格。他透露，陣中並沒有任何傷員，但部分上仗正選的球員感疲勞，希望不會影響今場的表現。

隊長兼門將謝家榮謂，教練團經過考察後提醒隊員，要嚴防對手中路入滲，以及邊路球員切入遠射。他亦為今仗定下目標：「對日本當然唔敢話贏，但暫時都唔想諗比數住，希望踢到自己嘅足球。」

至於上仗為港隊連入兩球的林樂勤直指，對手實力在己方之上，唯有「踢出拚搏精神，靠團火大家走上走落，希望有奇迹發生」。具備數胡能力的他亦預料，今場的埋門「餐士」可能絕無僅有，因此當機會落到腳下時一定要好好把握。

矢志為巴黎奧運練兵的東道主日本，今次入選球員「清一色」來自國內，並以U21球員為骨幹，當中不少已在日職站穩陣腳，包括柏雷素爾前鋒細谷真大和清水心跳中場鈴木唯人等，實力絕對超班。

首戰對柬埔寨，日本靠松木玖生、甲田英將、細谷真大和中村仁郎的入球，以4比0擊潰對手，其中甲田英將及中村仁郎等翼鋒能力突出，為日本提供強大側擊力，且看一班港隊U23代表能否在強隊面前，踢出不言敗的香港精神。