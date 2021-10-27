態度認真兼兵多將廣　曼城打爆錘仔幫

今晚英聯盃第4圈大戰，力爭「5連冠」嘅曼城作客「錘仔幫」韋斯咸。英聯盃近年被視為豪門練兵地，曼城能夠連續4年捧盃，一來係球隊對呢項比賽態度認真，二來佢哋雄厚兵力冠絕英超，就算輪換亦可以維持戰力；韋斯咸多線作戰難免顧此失彼，曼城有力贏波晉級。（香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨2時45分直播）

英聯盃近年一直係曼城天下，自2014年開始8屆冠軍有6屆落喺「藍月亮」手上，包括哥迪奧拿領軍後造出4連霸。呢位西班牙名帥亦唔止一次表示對英聯盃冠軍嘅重視，加上曼城兵多將廣，每個位置都有超過一位星級球員競爭，強如史東斯及史達寧等英格蘭國腳亦唔係必然正選，盃賽獲派上陣自然要全力爭取表現。

曼城上圈面對弱旅韋甘比，奇雲迪布尼及菲爾科頓等主力都有上陣，配合幾位U23新星，成功擦出火花，今場面對韋斯咸更加唔會掉以輕心。翻查紀錄，曼城近年對韋斯咸甚有「格食格」味道，近11次正式賽事交鋒，曼城錄得10勝1和壓倒性優勢，食住上場聯賽大炒白禮頓嘅氣勢，今仗搶Ｗ自然信心十足。

韋斯咸多線發展難兼顧

「錘仔幫」韋斯咸喺主帥莫耶斯帶領下，近年成績平穩冒升，上場英超以1比0小勝熱刺後，更殺入聯賽前4，不過佢哋今季同時要兼顧歐霸盃，喺有限兵源下，英聯盃明顯會被「犧牲」。睇番佢哋上圈雖然淘汰曼聯，但該仗韋斯咸亦以大量後備上陣，能夠晉級帶啲幸運成分，今仗面對態度更認真、實力更勁嘅「剋星」曼城，難逃輸波出局厄運，一於熱捧曼城客勝。