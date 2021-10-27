滿貫大勝永倫　11月再挑戰南華

香港籃球高級組銀牌賽周三（27日）上演負方決賽，滿貫憑蔡再懃得全場最高23分，以89：62大勝永倫，搶得總決賽入場券，將於11月9日再對南華。

兩軍同樣「背靠背」作戰，永倫昨日擊敗東方龍獅，而滿貫則以大比數不敵南華。永倫「得分機器」泰那對東方一戰投進6記三分、狂轟46分，但今場面對滿貫多名球員「包夾」難以起手，首節只得2分。滿貫防守積極，鄧志恒和方誠義成功搶得不少籃板，製造快攻機會。相反永倫遲遲未入局，陣中更傳來一句「Wake up！」，可惜情況未有太大改善。蔡再懃首節得9分，協助「綠軍」以23：11領先。

第二節，永倫一度收起兩犯的賀斯福，令情況更嚴峻，僅靠周迎堅追回7分，追至18：30。泰那在三人聯防下勉強起手，命中跳投，其後連浩駿個人連得6分，但很快又被歐陽維江的三分球及何倚楊的「3＋1」抵銷，半場永倫落後27：50。

換邊後，永倫體力進一步下降，加上賀斯福3犯在身顯得綁手綁腳，令球隊防守力度銳減，蔡再懃乘勢連入兩球三分球，將比分拉開到60：34。泰那此節最後兩分半鐘終於命中今場第一顆三分，連浩駿亦投進兩記三分彈，永倫追至45：72。

後備上陣的梁民熊在第4節為永倫得4分，但未能延續氣勢，永倫內線更崩塌，造就滿貫打出一段9：0攻勢，鄧志恒硬爆籃底搶得4分，方誠義射失後亦能自搶籃板得分。永倫即使有文俊浩此節得8分亦未能挽回敗局，終以62：89遭淘汰。滿貫方誠義、蔡再懃、黃鎮煒、歐陽維江4人得分上雙，其中蔡再懃得全場最高23分，永倫方面，連浩駿16分，泰那及周迎堅分別有11分及10分進帳。

周迎堅賽後表示，永倫平均年齡較大，打「back-to-back」較辛苦：「不夠Energy就不夠Effort，尤其是我，有點辛苦。我們被對手入89分，防守做得不好。」他期望球隊每人行多一步，分擔泰那的壓力，「我們雖然年紀大，但經驗夠，希望年輕球員在銀牌打出信心，回去多練一個月，準備聯賽。」周迎堅雖然42歲，仍希望為球隊贏得冠軍：「一日有這個決心，一日都會打下去！」