【官宣】巴塞隆拿又輸 朗奴高文被炒魷

朗奴高文終於落鑊！周四(28日)凌晨西甲賽事，巴塞隆拿作客0比1不敵華歷簡奴，近4場聯賽第3度輸波，球會賽後隨即發出聲明，宣布將教練朗奴高文炒魷，結束呢位荷蘭教頭14個月嘅統治。據報巴塞B隊教練沙治巴祖安會暫掌帥印，名宿沙維同比利時領隊馬天尼斯就被傳係新帥熱門人選。

巴塞隆拿上場「國家打吡」輸波後，朗奴高文一度被球迷包圍羞辱，今仗作客華歷簡奴雖然形勢佔優，但威脅力唔大，30分鐘更有布斯基斯中場被逼甩輸反擊，華歷簡奴由老將法卡奧射入。換邊後巴塞隆拿全力搶攻，迪比72分鐘曾經博到12碼，但佢親自操刀宴客，最終巴塞隆拿輸0比1。

巴塞隆拿賽後發出聲明：「球會已解除朗奴高文一隊教練職務，輸畀華歷簡奴之後，會長拉波塔已將呢個消息告知朗奴高文，朗奴高文會喺周四(28日)喺基地同球會道別。」西班牙《每日體育報》消息指，巴塞B隊教練沙治巴祖安會暫時領軍，帶隊出戰周日(31日)凌晨主場對艾拉維斯嘅聯賽。

朗奴高文喺上年8月接掌巴塞隆拿帥印，帶隊1年零2個月時間合共踢67場賽事，成績係39勝12和16負，上季亦拎到西班牙盃冠軍。不過今季表現低迷，巴塞隆拿依家排喺聯賽第9位，落後榜首嘅皇家馬德里6分。