香港隊　U23吞日本4蛋　亞盃外0分「畢業」

香港23歲以下代表隊周四（28日）出戰「U23亞洲盃」K組外圍賽最後一戰，挑戰東道主日本。香港隊U23在全場被圍攻的情況下，最終以0比4吞敗而回。兩戰得0分出局的港隊將於周五（29日）返港，接受14日強制隔離。

香港隊U23上輪2比4不敵柬埔寨，出線機會本身已渺茫，今仗對亞洲強手日本隊，派出與上場截然不同的正選名單，當中畢頓、亞歷斯祖、鄭進泓、鄭子森等皆獲派擔正。

港隊一開波就受壓，9分鐘中村仁郎邊路切入攻門，被門將謝家榮接實。戰至14分鐘被對手打開缺口，鈴木唯人直傳造就畑大雅傳中，藤尾翔太跳起頂入，日本領先1比0。28分鐘，藤田讓瑠施射被謝家榮擋出，藤尾翔太嘗試補中再度被「家榮」沒收，半場日本保持1比0領先優勢。

換邊後日本繼續施壓，49分鐘佐古真禮妙傳，藤尾翔太再度頂入，將比數改寫成2比0。落後的港隊，先有51分鐘余在言搶到對方腳下球後進襲；後有61分鐘陳晉一右路突破入禁區，惟均未能創造出攻門機會，更在64分鐘被鄉家友太快腳射成3比0。末段日本再由細谷真大埋齋，最終以4比0大勝香港隊，並以首名小組出線。

賽後主教練張健峰承認戰果令人失望，但認為比起上仗，球隊在紀律性和比賽態度上有改善：「日本隊水平比我哋高，個人能力比我哋強，但佢哋今日團結性係做得到減低對手（威脅），亦做到我嘅賽前部署。」

今次U23亞洲盃外圍賽之旅告一段落，張健峰亦為今次日本之旅作總結，直言希望球員透過難得的國際賽機會，認識到自身與其他對手在實力上的差距：「一路落嚟喺練波期間或者同球員相處，會發現佢哋唔係好認知到水平上嘅差距；呢個旅程，最緊要係畀佢哋知道出面踢國際賽嘅情況係點，因為呢啲經驗對香港青年球員嚟講係好少。」

今次港隊U23不止完敗實力更勝一籌的日本，更遭柬埔寨擊敗，張健峰認為是時候檢視本地球圈發展方向：「我知道柬埔寨各方面一路進步緊，人哋用咗5、6年時間建立呢樣嘢，然後嗰方向係一致，日本就更加唔洗講，咁我哋香港又如何呢？」