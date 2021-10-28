基沙文入局　馬體會客W趁熱食

今晚西甲繼續有快車上演，衞冕嘅馬德里體育會作客「小蝙蝠」利雲特。馬體會上仗劣勢下逼和皇家蘇斯達，全隊打起士氣，今仗面對聯賽仲未贏過嘅利雲特，有蘇亞雷斯、基沙文及祖奧菲歷斯壓陣嘅馬體會，可望輕鬆全取3分，客Ｗ要捧。（Now 632周五凌晨3時30分直播）

馬體會喺國際賽檔期後表現稍見回落，歐聯大戰利物浦僅負2比3，上仗西甲主場迎戰皇家蘇斯達更一度落後兩球，好在全隊及時振作，憑蘇亞雷斯梅開二度逼和對手2比2，叫做搶番1分，經此一役相信全隊打出士氣，今仗肯定希望擸晒3分，繼續向前列球隊施壓。

上仗「起孖」嘅蘇亞雷斯無疑弗爆，其實基沙文亦開始入局，歐聯不敵「紅軍」一役，呢位法國國腳就包辦球隊兩個入波，雖然該仗拎紅牌被逐離場，但當時球迷係畀掌聲佢離開，同之前噓佢嘅情況好唔同。由於下周歐聯呢位前鋒要停賽，今場作客利雲特及下場鬥貝迪斯嘅聯賽，可以專心數胡報答球迷，加上馬體會近期作客特醒，近6仗作客取得5勝1負佳績，今仗有力反客為主。

利雲特喺國際賽前炒咗執教3年半嘅教練柏高盧比斯，搵嚟中超河南嵩山龍門嘅查維佩雷拉接手，可惜佢上任兩場未見起色，先喺主場打和基達菲0比0，跟手作客3比5大敗於西維爾腳下，開咧至今10戰5和5負未嘗一勝，近5仗就1和4負，今仗面對實力更強嘅馬體會，搶分機會渺茫，馬體會客Ｗ趁熱食。