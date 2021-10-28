全運港將獲頒獎狀　李思穎劍指亞運獎牌

香港運動員在全運會勇奪2金5銅，今日（28日）出席歡迎儀式，接受獎狀。女子公路單車個人賽冠軍李思穎指，金牌給予自己信心，下月底將前往昆明，展開長達大半年的集訓，爭取在杭州亞運再度站上頒獎台。

今屆全運會，香港派出169個運動員出戰18個項目，收穫2金5銅。其中，單車隊憑著「牛下女車神」李慧詩、李思穎和梁嘉儒奪得2金2銅，成為獎牌大戶。年僅20歲的李思穎表示，生涯首面運動會金牌，是對其公路能力的認可，但自覺衝刺能力較強，未來會側重場地賽。

李思穎稱，疫情期間訓練屢遇波折，金牌得來不易：「我們1月已在內地訓練，但疫情反彈，需要轉移陣地，輾轉問了很多地方，都被拒絕，直到賽前兩、三星期才找到地方訓練。」雖然賽事是個人賽，但李思穎強調，功勞屬於全隊，特別是其餘4個出賽港將楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀和逄瑤：「很多謝她們一直陪我，保護我。大家可能只知道我的名字，但這次成功屬於全隊人。」

隨著東京奧運後，李慧詩淡出車壇，單車隊的接棒成為焦點。李思穎認為這面金牌，證明中長距離項目有「少少競爭力」：「當然，要達到Sarah的水平還有很長一段路，希望無論男女，都有更好發展。」她透露，中長距離選手11月底就會前往昆明，直到明年9月杭州亞運結束才回港，雖然「一定會掛住香港」，但會盡快重拾鬥心，向著全能賽獎牌進發：「我會繼續提升耐力，並向梁嘉儒和梁峻榮學習全能賽技術。」

在全運會全能賽摘銅的梁嘉儒，同樣劍指亞運獎牌：「希望全能賽、團體追逐賽和麥迪遜賽都有好表現，取得比全運會更好的成績，甚至金牌。」空手道個人形銅牌得主劉知名則指，這是他去年十字韌帶斷裂後的首面獎牌，證明自己「真的康復了，可以打比賽。」他期望在12月亞錦賽爭取前3，藉此取得亞運參賽資格。