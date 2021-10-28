李卓耀闖法國公開賽8強　伍家朗次圈止步

法國羽毛球公開賽周四（28日）上演男單16強，港將李卓耀和伍家朗命途各異，前者延續強勢，以2：0力挫法國的Thomas Rouxel，闖進8強；後者則直落兩局不敵日本的常山幹太，連續兩站次圈止步。

李卓耀在上周丹麥公開賽勇闖4強，世界排名升到生涯新高14位，來到法國，依然狀態火熱，昨日「爆冷」淘汰世界「三哥」安頓臣，今日面對排名低25位的Thomas Rouxe，也未受考驗。李卓耀開局領先7：4，雖然屢次失誤，被對手連取6分，但他很快扳回主導，以21：17先下一城。第2局，港將顯得更有信心，只在早段短暫落後0：1，此後一直保持領先，以21：18淘汰對手，晉級8強。

至於港羽「一哥」、世界排名第9的伍家朗，面對日本的常山幹太，明顯不在狀態，首局落後8：11之際，被一口氣連取7分，以9：21落敗。港將嘗試重整節奏，在第2局早段領先5：4，卻未能招架對手強攻，再以12：21慘敗，直落兩局出局，無緣再與李卓耀上演港隊「內戰」。且看李卓耀明日能否在8強「以下犯上」擊敗常山幹太，為師兄報仇。