港車手許建德創歷史！稱霸GT世界挑戰賽

2021年賽季的GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽（GT World Challenge Europe Endurance Cup）於10月10日進行本季閉幕戰。Sky Tempesta Racing車隊的香港車手許建德（Jonathan）雙喜臨門，協助車隊獲得全年總冠軍，他與隊友英藉車手Chris Froggatt更奪得車手總冠軍，成為香港第一人！

許建德在巴塞隆拿舉行的尾站賽事，夥拍英藉車手Chris Froggatt，以及來自意大利的Rino Mastronardi以及Eddie Cheever III，駕駛93號Sky Tempesta Racing 法拉利 488 GT3戰車，以第4名完成，成功從13支參賽的世界級隊伍中脫穎而出，在經歷5站於歐洲的巡迴賽事後，奪得Pro-Am組別的賽季年度總冠軍。

許建德賽後表示：「任務完成！能夠獲得 2021 Pro-Am組的總冠軍，是我們3年參加GT耐力賽的旅程，最完美的結局。這真的非常意義重大，因為為了在歐洲比賽，我作出了不少的犧牲，包括在香港總共98天的隔離生活。

這個周末絕不容易。我們一直都難以為法拉利找到最適合的設定。最終一切的努力在排位賽獲得回報，因為我們驚喜地得到排頭位資格。賽事期間，前兩小時的比賽我們都保持在很好的位置，直至因為加油時違規而被罰通過維修站。總的來說，我非常滿意自己今個周末的表現。而Rino和Chris的表現也非常好。現在要做的就是為我們達成這個成就要慶祝一番！」