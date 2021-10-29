「MNM」鋒線冇火花　里爾細守PSG

今晚法甲大戰，巴黎聖日耳門（PSG）主場硬撼上季盟主里爾。PSG雖有以美斯為首嘅「MNM」鋒線掛帥，但佢喺聯賽仲未開齋，主帥普捷天奴似乎唔多識用呢位阿根廷同鄉。里爾今季明顯跌Watt，但其穩守突擊專剋PSG，近年碰頭亦例少交收，轉捧2.5球嘅入球細最上算。（Now 639及714周六凌晨3時直播）

榜首嘅PSG好似打機咁，坐擁包括美斯、尼馬及基利安麥巴比嘅「MNM」鋒線，睇落堅屈機，不過佢哋開咧至今仍未能擦出火花，尤其係排陣上將美斯長期放喺右路，甚少有波到腳，猶如被其他隊友孤立，威力大打折扣。堂堂球王今季4次喺法甲披甲，竟然全部食白果，包括上輪悶和馬賽0比0，主帥普捷天奴實在難辭其咎，今仗PSG更有助攻力強嘅阿舒拉夫坐波監，側擊力進一步受削。

上季神奇奪冠嘅里爾依家只列聯賽中游，上季陣中首席射手布拉卡爾馬斯，今季聯賽只係入得兩粒咁大把，對攻力有一定影響。不過里爾嘅穩守突擊打法，經常令PSG老鼠拉龜冇碇埋手，雙方近6次交手，PSG只得3勝1和2負，其中有5次開出總入球2球或以下，包括季前法冠盃里爾贏1比0，預計今仗會照辦煮碗，不妨向中位數2.5球嘅細盤埋手。