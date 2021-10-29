日聯盃決賽　櫻花當頭起唔赦鯨魚

周六（30日）中午於埼玉中立場上演日聯盃王者戰，由名古屋鯨魚硬撼大阪櫻花。雖然鯨魚實力秤先，但黑氣纏身，連續4場未贏過，陷入信心危機，相反櫻花豪取3連勝，包括上場先贏過鯨魚，弗到漏油，仲有得受讓咁筍，寧買當頭起，讓球客勝值得捧場。(J.LEAGUE INTERNATIONAL YouTube官方頻道周六下午12時05分開賽)

單計聯賽，鯨魚位居第4位，領先中游分子櫻花16分，可見雙方實力上有明顯距離。不過人有三衰六旺，球隊亦一樣，原本勢頭唔錯嘅鯨魚，忽然大跌Watt，如果話輸畀FC東京有留力之嫌，之後於亞冠8強被浦項制鐵踢出局，實在打擊士氣，跟住於聯賽領先2球下，竟被勝利船追和，嚴重影響佢哋爭前3嘅機會，近4仗只得1和3負，狂失10粒，仲有丸山祐市因傷缺陣，成班波踢到冇晒信心。

聯賽刻意留力迎戰

與鯨魚多線崩潰相比，櫻花喺冇乜降班危機下，聯賽刻意「揸流攤」，將目標指向國內兩項盃賽，不但於日聯盃接連淘汰大阪飛腳同浦和紅鑽，進身今場決賽，並於周中出多名副選之下，喺日皇盃8強大勝今仗對手鯨魚3比0，昂首殺入4強，加上主帥小菊昭雄肯定下季繼續執教，穩定軍心。

查實佢哋近3仗贏晒，前鋒加藤陸次樹更入2球，配合清武弘嗣、乾貴士等老大哥，大把打突擊機會，依家士氣、信心都處於高峰，撞正陷於低潮的鯨魚，必定趁機打落水狗，力爭自2017年後再捧日皇盃，一於捧讓球客勝。

法達斯維

陣容圖

名古屋鯨魚

1蘭格歷克

6宮原和也 4中谷進之介 20金眠泰 23吉田豐

15稻垣祥 5長澤和輝

16馬迪奧斯杜斯山度士 8柿谷曜一朗 25前田直輝

40施維亞索克

大阪櫻花

21金鎮鉉

2松田陸 33西尾隆矢 15瀨古步夢 14丸橋祐介

17坂元達裕 25奧野博亮 10清武弘嗣 23乾貴士

29加藤陸次樹 20大久保嘉人