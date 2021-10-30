PSG絕殺里爾　美斯冇料到成「法甲最差」

周六(30日)凌晨法甲獨腳戲，巴黎聖日耳門(PSG)主場迎戰衛冕嘅里爾，雖然PSG憑迪馬利亞「絕殺」贏2比1，但今場發揮其實唔理想，尤其王牌美斯表現乏善可陳，半場就被換返更衣室提早沖涼，今季聯賽仍未開齋，更成為法甲今季最多射門而未有入球球員。

PSG賽前有基利安麥巴比因病缺陣，原本報稱有肌肉不適嘅美斯就正選披甲，但主隊演出唔及里爾搶鏡，31分鐘更被約拿芬大衛近門射入先落後。美斯今場完全不在狀態，上半場就有7次失去控球權紀錄，結果教練普捷天奴半場就將佢換走。

換邊後PSG表現略有起色，贏波全靠另一阿根廷國腳迪馬利亞單天保至尊，佢74分鐘底線傳中畀馬昆賀斯射入追平，完場前2分鐘迪馬利亞再接應尼馬妙傳，第1時間勁射破網，協助PSG反勝2比1，現時12戰有31分穩佔榜首位置。

普捷天奴賽後表示，換走美斯並唔係因為佢受傷，只係「預防」佢受傷嘅調動。今場係美斯轉會後第5場聯賽，但合共15次埋門仍然未有入波，係法甲「0入球」球員當中最多攻門球員。今季亦係美斯自05/06球季後，16年來首次踏入11月仍未喺聯賽入波，表現令球迷失望。