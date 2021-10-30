日聯盃　王者之戰！名古屋鯨魚火併大阪櫻花

來到第29屆的日職聯賽盃(下稱「日聯盃」)，周六(30日)就會決出盟主誰屬，到底最終會由首度亮相是項賽事決賽的名古屋鯨魚奪魁，還是2017年冠軍大阪櫻花封王？香港的球迷屆時只要透過J.LEAGUE INTERNATIONAL YouTube官方頻道，便可見證這項自1992年首屆起，便由食品公司冠名贊助的盃賽之冠軍誕生。(J.LEAGUE INTERNATIONAL YouTube官方頻道周六下午12時05分直播)

由於今年需要出戰「亞冠盃」，名古屋鯨魚及大阪櫻花皆獲得直接由半準決賽開始，角逐「日聯盃」的優惠，也就是毋須經過分組賽、附加賽共8場的惡戰。半準決賽、準決賽皆為兩回合制，名古屋鯨魚先以總比數4比0淘汰鹿島鹿角，之後兩回合總計4比3力克FC東京；大阪櫻花在8強與大阪飛腳合演同市打吡，兩仗合共向對方派出「五蛋」，準決賽則在首回合與浦和紅鑽各一言和後，於次回合1球小勝並將對方擯出局。

今屆之前從未入過「日聯盃」決賽的名古屋鯨魚，過往最佳成績是2011年躋身4強，該隊目前仍有機會競逐明年「亞冠盃」席位，若能成功兼且有盃賽冠軍到手，將會是收穫甚豐的一年。在意大利主帥費卡甸尼執教下，名古屋鯨魚近兩季戰績平穩，今年即使要兼顧「亞冠盃」並成功殺入半準決賽，在各條戰線的演出俱沒有走樣。澳洲籍門將蘭格歷克當選9月MVP，年間聯賽不失球場數為刷新紀錄的19場，中場稻垣祥在聯賽、盃賽共入11球成為隊中首席射手，如非其於準決賽次回合比賽末段建功，球隊就已因作客入球不及FC東京而無緣決賽。至於今年加盟該隊的杮谷曜一朗，在決賽這個大日子倒戈其成名球隊大阪櫻花，且樣是話題所在。

大阪櫻花在聯賽表現平平，振聲威就只能寄望於盃賽，該隊8月由小菊昭雄接任領隊，亦有好波之人乾貴士回歸，這位由西班牙回流的攻擊球員，將會是櫻花爭標的一大本錢。早前因傷缺陣個多月的清武弘嗣已復出，配合在右路「呼風喚雨」的坂元達裕，櫻花在「一場過」的決賽要擊敗今季表現比其穩定的鯨魚，絕非不可能的任務。