英超早場　李斯特城阿仙奴射手大激鬥

周六(30日)英超早場，近期聯賽回勇的李斯特城同阿仙奴正面交鋒，兩隊經過開季低潮後，近期成績穩步上揚。李斯特城一向擅踢反擊戰，主場出擊亦不會採取主動；「兵工廠」近期反彈亦建基於穩健防線，今仗作客亦會先求穩守，預料上半場會出現膠情況，半場和值得一博。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

李斯特城今季頭5輪聯賽2勝3負，但隨住保巴卡尼蘇馬爾、達卡等新兵逐漸融合，球隊近4場聯賽亦取得2勝2和成績，攻擊線上占美華迪、伊恩拿祖及達卡都屬於速度高的前鋒，「狐狸」的反擊威力比起主動搶攻更加有效，因此主場亦不會輕率進攻，而是靜心等待反擊機會。

兵工廠反彈防守力提升

阿仙奴經過災難性開季後，近6場聯賽4勝2和，防守力提升是最大原因，自門將蘭斯達爾、右閘富安健洋及中堅加比爾馬加希斯出任正選後，球隊6場聯賽只失4球，中場控制力及硬朗度亦顯著提高，今場面對火力強勁的李斯特城，「兵工廠」早段會先集中做好防務。

翻查近年對賽紀錄，兩隊交鋒多在下半場才「駁火」，對上7次對賽有5次開出半場和，加上李斯特城同阿仙奴周中剛在英聯盃搏殺，分別法定時間以2:2賽和白禮頓，以及2:0擊敗列斯聯，體力消耗不少，今場先求穩陣下，開半場和機會極高。

直播表

周六1:00pm 日乙 大宮松鼠Vs磐田山葉

有線661、601台

周六7:00pm 俄超 魯賓卡山Vs莫斯科中央陸軍

有線661、601台

周六7:30pm 英超 李斯特城Vs阿仙奴

Now 621、 611

周六7:30pm 英冠 富咸Vs西布朗

有線662、602台

周六8:00pm 西甲 艾爾切Vs皇家馬德里

Now 632

周六9:00pm 意甲 阿特蘭大Vs拉素

Now 638

周六9:30pm 德甲 柏林聯Vs拜仁慕尼黑

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 利物浦Vs白禮頓

Now 621

周六10:00pm 英超 曼城Vs水晶宮

Now 622

周六10:00pm 英超 紐卡素Vs車路士

Now 623

周六10:00pm 英超 般尼Vs賓福特

Now 624

周六10:00pm 英超 屈福特Vs修咸頓

Now 625

周六10:00pm 英冠 史篤城Vs卡迪夫城

有線662、602台

周六10:15pm 西甲 西維爾Vs奧沙辛拿

Now 632

周六11:00pm 法甲 梅斯Vs聖伊天

Now 639

周日凌晨零時 意甲 維羅納Vs祖雲達斯

Now 638

周日0:30am 英超 熱刺Vs曼聯

Now 621、 611

周日0:30am 西甲 華倫西亞Vs維拉利爾

Now 632

周日0:45am 荷甲 荷華高斯Vs阿積士

無綫myTV SUPER

周日2:45am 意甲 拖連奴Vs森多利亞

Now 638

周日3:00am 西甲 巴塞隆拿Vs艾拉維斯

Now 632、611

周日3:00am 法甲 里昂Vs朗斯

Now 639

周日3:00am 英冠 雷丁Vs般尼茅夫

有線661、601台

周日7:30am 美職 華盛頓聯隊Vs哥倫布機員

Now 638

周日8:00am 美職 FC達拉斯VsFC奧斯汀

Now 639