港超聯　傑志強襲香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）上演第二輪獨腳戲，由衞冕冠軍傑志於旺角大球場迎戰香港U23。主隊傑志今仗陣容作出3個調動，門將改由王振鵬把關，而剛成功入籍的守將杜馬思，則取代有傷的朴俊炯，與艾里奧鎮守防線；另外新加盟的陳肇鈞亦首次正選上陣，墮後支援王牌丹恩奴域。

至於香港U23由於大部分主力，剛隨港隊U23出征亞洲盃，目前仍在隔離，故今仗只能以殘陣迎戰。門將由龐焯熙擔正，3名正選超齡球員包括黃浩然、陳靜謙及郭子堦，黎培基今季首次正選上陣，至於羅曉聰及傷愈復出的黃威先列後備。（on.cc東網周六下午4時30分直播）

傑志正選：

1 王振鵬[GK]

3 丹尼

4 查理史葛

5 艾里奧

8 安永佳

9 丹恩奴域

11 加維蘭

12 杜馬思

15 羅拔圖

16 陳肇鈞

37 巴爾拿

後備：

23 郭劍橋[GK]

86 保羅[GK]

2 羅梓駿

6 朴俊炯

19 黃洋

21 唐建文

27 于楊

30 張廣然

31 陳傲軒

66 曾以行

88 艾力士

香港U23正選：

12 龐焯熙[GK]

3 吳文希

4 陳靜謙

8 鄧筵霑

9 李藹軒

11 郭子堦

15 黃浩然

16 黎培基

17 周家樂

22 陳潤潼

25 馬文政

後備：

13 顏翱天[GK]

6 吳子聰

10 黃威

18 林智豐

19 林樂賢

20 羅曉聰

23 何家智

「中銀人壽香港超級聯賽」周六(30日)下午上演獨腳戲，衞冕冠軍傑志於主場旺角大球場出擊，強襲陣容不整的香港U23。「藍鳥」狀態火熱，面對「港超新軍」甚有機會延續強勁走勢；香港U23自知技不如人，必專注防守務求收窄差距，攻防大戰球迷豈容錯過！（on.cc東網周六下午4時30分直播）

傑志上仗開鑼戰1比0氣走東方龍獅，今場遇上實力較弱的香港U23，暫代主教練金東進（Kim）強調面對任何對手，傑志均會貫徹自己的進攻風格：「聯賽剛剛開始，第二場都係一樣，就算對手強定弱，我哋都會盡能力去贏。」他透露球隊全員狀態極佳，今仗會精銳盡出。陣容上，上周弄傷的謝家強恢復進度理想，將重返大軍名單，惟朴俊炯上仗被踢傷面部，今仗上陣成疑。

安永佳上場對東方忘帶射門鞋，但他對自己充滿信心：「當你腳風唔順時往往好難入波，但只要持續練習同保持信心，入球自然會返嚟。」今仗對香港U23，他希望球隊能全力搶攻：「對手唔係最強嘅球隊，如果今季聯賽要以得失球差分勝負，今場絕對係關鍵，所以我哋會盡量爭取更多入波。」

香港U23今仗陣容不整，謝家榮、袁世傑、張俊軒、黃智康及畢頓，連同主教練張健峰因隨港隊U23出征亞洲盃而缺陣，助教朱兆基坦言陣容沒有太多變化空間，並擔心部分年輕球員港超經驗較少，影響場上信心；另外「朱基」透露黃威康復情況理想，日前參與了球隊操練，今仗有望首次上陣。即使只能殘陣出擊，「朱基」仍以勝利做目標：「球員落得場一定要有爭勝心，同埋唔可以驚，要證明畀外界睇，依家係屬於佢哋年輕人嘅時代。」

今仗雖缺少多位主力，惟中場林樂賢認為球隊賽前準備充足，有信心抵擋對手狂攻。「啫喱」最終落選港隊U23決選名單，他希望今季能證明實力：「都知自己唔太適合港隊主守踢法，防守要做番好啲，同時進攻上都要有進步。」