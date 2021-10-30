「乒乓孖寶」合體大戰　「黃杜配」贏掌聲

香港乒乓球隊成員周六（30日）於奧海城出席「恒生乒乓球學院・全民乒乓嘉年華」，期間與市民大玩遊戲，「乒乓孖寶」李靜和高禮澤更再度「合體」與東京奧運混雙代表黃鎮廷杜凱琹打表演賽，歡度假期。

香港女子乒乓球隊贏得東京奧運贏得團體賽銅牌後，港乒月初再於亞錦賽收穫一銀三銅佳績，承接這股乒乓熱潮，「恒生乒乓球學院・全民乒乓嘉年華」一連兩日於奧海城舉行。香港隊教練李靜和高禮澤，周六聯同杜凱琹、李皓晴、蘇慧音、黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒及吳柏男岀席活動，與市民互動及分享比賽心得。其中李靜和高禮澤組隊大戰混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，成為是日焦點，最終雅典奧運男雙銀牌組合以5比2勝岀。

高禮澤喜言奧運後有更多小朋友報名學乒乓球，希望透過岀席公開活動，加強推廣這個運動。李靜是日成為「集郵」對象之一，風頭不比球員弱，他笑言以往常與高禮澤「拍住上」出席活動，相信商場舉辦嘉年華，能吸引更多人打乒乓球。他大讚港隊於亞錦賽表現上佳，4面獎牌更屬意外收穫：「東京奧運之後運動都已消耗大部分精力，加上要隔離對他們表現有一定影響，幸好他們能克服這些困難，愈打愈勇。」港隊正積極備戰11月23至29日美國舉行的世界錦標賽，李靜坦言對於當地防疫感到擔心，作為教練會多提醒球員注意衞生。

受右手神經線傷患困擾的蘇慧音近日復操，世錦賽將會出戰單打賽，她透露現時狀態仍未回復最佳水平，故不會設成績目標：「先不去想贏不贏，希望打好每一球。」