港超聯　傑志贏香港U23「半打」

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）上演第二輪獨腳戲，由衞冕冠軍傑志於旺角大球場，主場迎戰香港U23。半場傑志憑巴爾拿、陳肇鈞、丹恩奴域及安永佳各建一功，遙遙領先4球，下半場尾段丹恩奴域再入兩球，個人連中三元，最終傑志以6球大破香港U23，聯賽取得兩連勝。

主隊傑志今仗陣容作出3個調動，門將改由王振鵬把關，而剛成功入籍的守將杜馬思，則取代有傷的朴俊炯，與艾里奧鎮守防線；另外新加盟的陳肇鈞亦首次正選上陣，全力支援王牌丹恩奴域。至於香港U23由於大部分主力，剛隨港隊U23出征亞洲盃，目前仍在隔離，故今仗只能以殘陣出戰。門將由龐焯熙擔正，3名正選超齡球員包括黃浩然、陳靜謙及郭子堦，黎培基今季首次正選上陣，至於羅曉聰及傷愈復出的黃威先列後備。

主場出擊傑志實力明顯佔優，開賽僅2分鐘率先打開缺口，巴爾拿接應安永佳直線，禁區內窄角度射入，領先1比0。7分鐘後傑志策動反擊，陳肇鈞中路大步推進後，傳給左路的安永佳，前者再後上入楔撞射得手，射入加盟後首球兼替球隊領先2球。傑志之後再下一城，羅拔圖右路斬中，巴爾拿前柱頂後，丹恩奴域門前輕鬆頂入，12分鐘已大幅領先3球。傑志攻勢浪接浪，36分鐘巴爾拿快開罰球，安永佳快一步推過出迎的門將龐焯熙，射入空門，為球隊擴大領先優勢至4比0。上半場尾段香港U23差點靠一次反擊有斬獲，吳文希接應黎培基長傳，左路推大位後盪射，但未能命中目標，半場傑志暫時領先4比0。

易邊後香港U23先有埋門機會，傑志門將王振鵬解圍失誤，鄧筵霑搶截後連隨起腳，僅僅柱邊出界。53分鐘傑志錯失黃金機會，丹恩奴域左路傳中，尾柱的羅拔圖飛身迎頂，被門將龐焯熙神勇擋出！6分鐘後香港U23再接再厲，黎培基接應李藹軒橫傳，禁區外突放冷箭，但未造成太大威脅。63分鐘傑志再次與入球擦身而過，巴爾拿左路傳中，加維蘭頭槌可惜中楣彈出底線。

香港U23為尋求「破蛋」，換入傷愈復出的中場黃威，但後防差點再失球，杜馬思後場大腳斬前，丹恩奴域單刀被門將龐焯熙快一步封走。76分鐘丹恩奴域再次射破對手大門，這名巴爾幹射手接應羅拔圖傳送，門前撞入，傑志領先5球。比賽尾段「黑山伊巴」完成帽子戲法，李藹軒回防頭槌解圍不遠，丹恩奴域尾柱半窩利抽射破網，傑志最終6球大破香港U23，聯賽2連勝。

傑志今仗大勝而回，賽後暫代主教練金東進對比數感到滿意，但認為球隊仍有進步空間：「球隊整場製造咗好多射門機會，依樣野好正面，但同時亦都浪費咗好多球，理應要拎到更多入波！」

上半場頭12分鐘連失3球，暫代領軍的香港U23助教朱兆基坦言年青球員欠缺經驗，加上賽前承受一定壓力，令開局表現不太集中，導致後防出現犯錯，幸好下半場表現有所改善，希望球員繼續成長。後備門將龐焯熙今仗表現不俗，尤其下半場連番作出關鍵撲救，「朱基」亦大讚他的表現，更透露這名17歲小將完場後一度因失掉6球而落淚。

另外香港U23今仗所失的第4球，與球證羅碧芝允許對方快開罰球有關，「朱基」則表示自己不會特別在意：「球證屬於比賽一部分，就算英超、世界盃都有呢種情況出現，惟有提醒球員一日未吹雞，都要集中比賽，希望下次唔好再發生。」