港超聯　陳肇鈞：我哋望住嘅係聯賽冠軍

周六（30日）「中銀人壽香港超級聯賽」，傑志於主場旺角大球場，乘4連勝勇態大贈香港U23 6隻光蛋。是役有一球斬獲的陳肇鈞（Philip）認為，勝仗贏得多與少只屬其次，更重要收穫3分，以達成衞冕聯賽冠軍的最終目標。

氣勢如虹的傑志今仗續以丹恩奴域掛帥，陳肇鈞等中場墮後「較炮」。開賽2分鐘便取得首個入球，而陳肇鈞7分鐘後分波給安永佳，再入楔「自編自導」射成2比0。易邊後Philip再次獲得黃金機會，但其近門頭槌被今仗表現不俗的17歲門將龐焯熙勇救。

雖然最終以6比0大數香港U23，但該名29歲「藍鳥」中場認為，球隊發揮有進步空間，但坦言收穫3分最重要：「我哋睇住嘅係聯賽錦標，唔係入幾多球。」加盟傑志短短一個月便首度建功，他認為隊友幫助其融入球隊：「我嘅狀態冇問題，係睇點樣盡力配合丹恩奴域，佢教咗我同巴爾拿等等好多，令到隊波順啲。」接下來兩周傑志將輪空，Philip期望球隊可爭取時間磨合，讓新加盟、康復的球員重新加入，有助準備明年「亞冠盃」，甚至「爭標組」的賽事。