曼聯惡鬥熱刺　蘇斯克查終極一戰？

周日(31日)凌晨英超大戰，兩支剛喺聯賽食悶棍嘅球隊對碰，熱刺主場惡鬥曼聯。兩軍今季整體表現飄忽，尤其曼聯上輪主場被死敵利物浦大炒，如果今場再輸，恐怕領隊蘇斯克查會立即被炒，紅魔鬼急需要一場勝仗激勵士氣，加上C朗嘅女友宣布懷上孖胎，呢位葡萄牙巨星定必落力爭取入波慶祝，預料會同熱刺展開對攻，推介2.5球入球大。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

曼聯上場聯賽喺奧脫福被利物浦血洗0比5，搞到近4場聯賽只得1和3負，再唔急起直追，莫講話歐聯入場券，前6位置都隨時不保，好彩賽前曼聯「老大哥」C朗為球隊沖喜，佢尋日喺社交網公布女友喬治娜懷孕嘅消息，而且仲要係孖胎。本身C朗鍾意做風頭躉，今仗肯定搏到盡，務求士哥兼贏波賀賀佢！

不過，曼聯最大問題係中後場鬆散，防守中場不論起用費特洛迪古斯、尼曼查馬迪抑或是麥湯米尼，始終對抗性不足，未能做到防線第一道屏障，隊長哈利馬古尼近仗表現慌失失，球隊連續10場有失波，今場難保清白之身。

熱刺孫興民蓄銳攻堅

熱刺上輪「倫敦打吡」0比1不敵韋斯咸，同樣要為前4努力，周中聯賽盃作客以1比0淘汰般尼，總算重拾士氣。孫興民避戰聯賽盃叉足電，呢名南韓國腳對曼聯特別有計，近兩次射入3球及交出1次助攻，其速度及射術專門收死紅魔，兩軍近4次交手3次開3球或以上，今場有力開入球騷。