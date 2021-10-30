港超聯　晉峰迎擊冠忠南區有惡鬥

周日(31日)「中銀人壽香港超級聯賽」繼演第2輪賽事，其中晉峰會於青衣運動場迎戰冠忠南區，兩軍去季爭持激烈，今仗勢必再有一番惡鬥。（周日下午3時30分開賽）

何信賢盼能即時反彈

經歷上仗遭標準流浪反勝，晉峰總教練何信賢直言為陣中年青球員上了寶貴一課，希望今仗能即時反彈。

然而，球隊賽前收到壞消息，後衞艾拔簡勞早前被足總賽事檢閱小組「秋後算帳」，指他在香港U23的「菁英盃」賽事中作出不檢行為，至少要停賽兩場。何信賢透露球隊決定上訴，因此這名後衞今仗仍能披甲。不過曾仲楠、費利浦薩上仗領紅，連同跨季累積5黃的劉君正，齊齊「坐波監」，「何Sir」無奈表示兵源不足下，剛剛傷愈的新援迪亞高，今仗或要「頂硬上」。

冠忠南區上仗在大部分時間人數佔優的情況下，最終靠史提芬彭利拿連中三元以3比0輕取港會，聯賽首戰旗開得勝，主教練列文直言賽果對球隊有正面影響：「聯賽第一場可以取勝係好事，我哋入3球兼力保不失，雖然係可以爭取更多入波，但我對球隊整體表現感到滿意。」

後防主力川瀨浩太仍需要時間康復，意味聯賽首戰交出助攻的列文，今場或需繼續親身落場「領軍」，至於上仗因傷缺陣的唐道碧，則有望重返大軍名單，對後備兵源不多的南區而言絕對是好消息。