港超聯　東方龍獅搶分火併標準流浪

上季港超亞軍東方龍獅，於「中銀人壽香港超級聯賽」揭幕戰未能打響頭炮，周日(31日)東方於港超次輪賽事亮相，在主場旺角大球場迎戰標準流浪，為「開齋」定必搏到盡。不過，標準流浪新季展現強大火力，遇上強隊一樣「未驚過」，激戰可期。（周日晚6時開賽）

東方龍獅上仗1球不敵傑志，兼被打破今季不敗之身，主教練盧比度（Chino）指落敗滋味並不好受，希望今仗能盡快反彈：「球隊上場表現唔算太差，我都同球員講輸波唔緊要，始終球季好漫長，只要之後繼續保持信心，踢番應有水準就得。」惟Chino亦指對手經過上仗反勝後，信心及士氣正佳，絕不容易應付。

Chino球員時代曾與流浪中場林嘉緯、盧均宜成為隊友，他表示兩人雖然年紀漸大，但目前屬球隊主力，證明仍有足夠實力在港超聯立足，值得成為年輕球員的學習榜樣，期待在球場上交峰。陣容方面，上仗領紅的林柱機需要停賽，而新援巴杜姆很大機會續先列後備。

標準流浪上仗5比3反勝晉峰，各項賽事累積兩連勝，教練賴嘉輝揚言球隊士氣不俗：「一支球隊訓練成果有幾多，需要用勝仗演繹出嚟，贏波先係最直接嘅方法，令佢哋覺得做緊嘅嘢係正確。」今場對東方龍獅，他強調對手在盧比度領軍下踢法煥然一新，甚至比過往更難應付，今仗會打醒十二分精神應對和針對其弱點進攻。

謝朗軒有望倒戈

陣容上，劉學銘因外借條款限制作壁上觀，日援林遼太最快下周才完成檢疫隔離正式報到；新兵謝朗軒日前加盟，賴嘉輝盛讚其狀態極佳，今仗有望上陣倒戈：「就算呢幾個月冇踢職業一直Keep住體能同狀態，紀律性同戰術理解能力都好高，一嚟練波好快就吸收到隊波嘅打法，將會隨時候命。」