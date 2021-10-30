蘭神一個救全家　阿仙奴劏狐狸9場不敗

周六晚（30日）英超頭場，阿仙奴「蘭神」蘭斯達爾上晒身屢救險球，加上加比爾馬加希斯、伊美路維各建一功，作客以2比0擊敗「狐狸」李斯特城，各項賽事9仗不敗，復甦勢頭唔講得笑。

阿仙奴有中堅賓韋特及時康復披甲，今仗亦係布卡約沙卡第100次為兵工廠上陣，佢喺開波僅5分鐘開出角球，造就守將加比爾馬加希斯頭槌破網，極速打開紀錄，13分鐘後呢位小將再喺右路搞搞震，雖然拿卡錫迪起唔到腳，但勞基湯馬士解圍不遠，畀後上嘅伊美路維快射得手，領先到2比0。李斯特城完半場前幾乎追番粒，占士麥迪臣妙射罰球，阿仙奴門將蘭斯達爾飛到盡僅僅撲到再中楣，莊尼伊雲斯上前補射，蘭斯達爾又閂到少少，再由湯馬士柏迪加多腳清走，幸保不失。

易邊後李城換入哈維班尼斯及盧卡文，加強攻力，先有勞基湯馬士於左路快射斜出，之後盧卡文同哈維班尼斯輪流施射，亦畀上晒身嘅蘭斯達爾奮身救出，真係一個救全家，最終阿仙奴保持2比0嘅勝果，連同盃賽在內，近9仗取得7勝2和未輸過，同季初聯賽3連敗，可謂天淵之別。「蘭神」今季加盟阿仙奴前，都喺所屬球隊般尼茅夫同錫菲聯經歷降班，黑到冇朋友，球迷亦笑阿仙奴簽個陀衰家門神，依家佢用實力證明自己唔係地獄黑仔王。