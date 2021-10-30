拿樸迪孭鑊！水晶宮破「城」

周六（30日）晚英超賽事，曼城主場0比2不敵水晶宮！韋費特沙夏開賽初段開紀錄，完場前干拿加歷查再整多粒，爆出20倍大冷客W，曼城中堅拿撲迪今仗做罪人，不但失波關佢事，完半場前再食紅牌，累球隊失分。

曼城強陣出擊，奇雲迪布尼領軍，菲爾科頓、加比爾捷西斯及基亞利殊3箭頭，水晶宮由韋費特沙夏領軍，大部份時間縮後打反擊。

開賽6分鐘曼城後防就出事，拿樸迪失誤，被干拿加歷查同韋費特沙夏打撞牆，由沙夏建功領先1比0，早段失波嘅曼城仲好淡定，圍攻對手搵機會，水晶宮全軍退守。曼城久攻不下，完半場前仲要打少個，拿樸迪阻止沙夏單刀職業犯規，被直接紅牌趕出場。

下半場60分鐘，加比爾捷西斯送球入網，但助攻嘅菲爾科頓越位在先，VAR推翻入球判詐胡，88分鐘曼城輸多粒，干拿加歷查射入燕梳球，協助水晶宮爆大冷贏2比0全取3分。

同晚利物浦都失分，主場領先兩球下被白禮頓逼和2比2，車路士作客大勝紐卡素3比0，車路士在榜首繼續領先。