C朗傳射幫蘇帥續命！曼聯大炒熱刺

周日（31日）凌晨英超大戰，熱刺主場0比3不敵曼聯。曼聯憑基斯坦奴朗拿度轟入救命波及送出助攻，不但協助球隊全取3分，更為主帥蘇斯克查續命，不過曼聯考驗未完，嚟緊歐聯作客阿特蘭大，之後聯賽主場對曼城，都要靠C朗救命！

曼聯今仗變陣出擊，華拉尼復出，後防排3中堅拍住哈利馬古尼及域陀連迪路夫，前鋒雙箭頭就由卡雲尼拍C朗拿度，但中場仍然係費特洛迪古斯，熱刺兩大神鋒哈利卡尼及孫興民正選上陣。

21分鐘，熱刺罰球機會，一輪攻勢後孫興民埋門可惜射失，轉個頭般奴費南迪斯殺入腹地，送交卡雲尼頭槌攻門僅僅斜出。27分鐘基斯甸羅美路送球入網，但越位在先食詐胡，曼聯大難不死。38分鐘，C朗接應般奴過頭波妙傳，右路窄位第一時間窩利抽射入「世界波」，曼聯領先1比0。

下半場47分鐘C朗再入1球，但越位食詐胡，63分鐘C朗送個靚直線，卡雲尼單刀挑過洛里斯入網，曼聯贏到2比0穩住勝局，其後專心打防反，卡雲尼踢到抽筋，後備入嚟嘅拉舒福特整多粒，最終曼聯贏3比0完場。