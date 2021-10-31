阿古路倒地呼吸困難　緊急送院

周日(31日)凌晨西甲險釀人命悲劇，巴塞隆拿射手阿古路喺比賽途中感到嚴重不適，倒地按住胸口位置，出現呼吸困難，場面一度非常緊張，需要緊急送院治療，幸好呢位33歲阿根廷國腳一直保持清醒，現時情況穩定。至於今場聯賽，巴塞隆拿主場被艾拉維斯逼和1比1，遭受雙重打擊。

由於阿古路今夏由曼城轉投巴塞隆拿後，大部份時間養傷，今仗先至係佢首次喺魯營主場以正選身份上陣。不過，開賽18分鐘，阿古路已經疑似肌肉受傷，但仍然堅持比賽，踢到40分鐘終於頂唔順，示意無法繼續比賽。

軍醫入場為阿古路治療時，佢倒地按住胸口位置，出現呼吸困難，令人聯想起丹麥國腳基斯甸艾歷臣喺今屆歐國盃突然暈倒一幕。經過一輪擾攘後，阿古路可以自己步出球場，乘坐救護車入院治療。

今場波係巴塞隆拿會方解僱教練朗奴高文之後首場比賽，看守教練沙治巴祖安接受傳媒訪問時，表示暫時唔可以透露太多關於阿古路嘅情況，佢話：「我要搞清楚情況先，依家唔可以講太多，總之阿古路入咗院，已接受一系列檢查。」

西班牙傳媒指阿古路曾經心跳頻率超出正常水平，其後已恢復正常，現時情況良好，預料需要休息一段時間。巴塞會方發表聲明，指阿古路感到心臟不適，已接受心臟檢查。

阿古路離場後，由菲臘比古天奴入替，下半場開波4分鐘，巴塞由迪比射入世界波，打開紀錄，但艾拉維斯好快由路爾斯干沙利斯射入扳平1比1，巴塞隆拿已經連續3場聯賽失分，陷入水深火熱之中。