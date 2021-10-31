梅拿1射3傳 拜仁入番5球一雪前恥

日前喺德國盃慘吞5蛋嘅拜仁慕尼黑，喺周六(30日)晚轉戰德甲重振雄風，作客以5比2大勝柏林聯，中場湯馬士梅拿射入1球及貢獻3次助攻，呢位32歲德國國腳愈老愈可愛。

開波15分鐘，拜仁翼鋒利萊辛尼勁射省中禁區內柏林聯球員手部，球證判12碼，拜仁由羅拔利雲度夫斯基射入打開紀錄。

其後拜仁喺禁區頂獲得罰球，湯馬士梅拿輕輕拔橫撥畀羅拔利雲度夫斯基勁射入網。轉個頭，湯馬士梅拿傳畀利萊辛尼射成3比0，柏林聯喺上半場末段，由基斯爾文射入追番1球。

換邊之後，拜仁仍然控制大局，湯馬士梅拿傳畀京士利高文勁射入網，完成「助攻帽子戲法」，柏林聯由拉亞臣回敬1球。

踢到79分鐘，湯馬士梅拿終於自己入番1球，首次喺德甲射入柏林聯大門，球員生涯累積射入26支德甲球隊，僅次於羅拔利雲度夫斯基，「羅拔佬」曾經喺28支德甲球隊身上入波。

另一場德甲，多蒙特以2比0擊敗科隆，杜根夏薩特繼上場德國盃梅開二度之後，今場又頂入1球，後備上陣嘅泰基斯亦建一功。多蒙特各項賽事取得3連勝，將於周四(11月4日)歐聯主場對阿積士。