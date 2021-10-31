鄧謝配法羽賽4強止步　下周轉戰德國公開賽

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪，周六（30日）出戰法國羽毛球公開賽4強，最終直落兩局不敵丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Bøje，無緣殺入決賽，惟已創下兩人在世界羽聯巡迴賽超級750賽最好成績，下周將轉戰德國海洛超級500賽事。

世界排名第9位的鄧俊文/謝影雪，4強面對丹麥組合Mathias Christiansen／Alexandra Bøje，雙方2020初曾於印尼大師賽碰頭，當時「鄧謝配」以直落兩局落敗。今仗挾持8強擊敗2號種子Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti的勇態，「鄧謝配」第一局初段氣勢如虹，一度領先5：2；可惜中段無以為繼，被對手連取6分，大幅落後10：18，第一局先輸11:21。

踏入第二局「鄧謝配」初段同樣佔優，取得7：3的領先優勢，但對手之後控制大局，反超前16：14，尾段更連取5分，以21：15 再取一局，最終這對世界排名16位的丹麥混雙組合，僅花36分鐘便以21：11，21：15，直落兩局擊敗「鄧謝配」，決賽將硬撼2020東京奧運混雙銅牌得主、日本組合渡邊勇大／東野有紗。至於剛創下世界羽聯巡迴賽超級750賽最好成績的「鄧謝配」，下周將馬不停蹄地飛到德國，參加海洛超級500賽事，力爭今年首冠。