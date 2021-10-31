C朗金句反擊：一時鬧曼聯垃圾一時又讚完美

曼聯喺周日(31日)凌晨英超大勝熱刺3比0，掃走早前吞利物浦5蛋嘅衰氣，入波兼助攻嘅球王C朗忍唔住趁機反擊一眾「花生友」，指佢哋一時鬧曼聯係垃圾 一時又大讚球隊表現完美，毫無原則，但紅魔鬼係唔會受呢種噪音影響。

曼聯不敵利物浦之後，C朗一度保持沉默，避免愈描愈黑，今場賽後，佢終於可以暢所欲言：「賽前已經知道，今個星期係艱難時期，球隊處於壓力之下，但今場我哋用行動作出回應，踢得非常好，我嘅工作係入波、助攻，用經驗協助球隊，我做到咗，非常高興，希望今場係一次轉捩點。好多人批評領隊、球員，發生呢種事一定有原因，球會好大，遭到批評亦係好正常，有人今日會讚我哋表現完美，另一日又會鬧我哋係垃圾，生活就係咁，我哋必須有心理準備應付最糟糕時刻。」

C朗今場以36歲零267日追平車路士名宿杜奧巴嘅紀錄，成為英超史上單場入波及助攻嘅最大年齡球員之一。杜奧巴喺2014年創出呢個紀錄，咁啱當時對手又係熱刺。