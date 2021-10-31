摩連奴鬥伊巴謙莫域！意甲最囂張之戰

意甲重頭戲，羅馬主場迎戰AC米蘭，羅馬教練摩連奴將重遇昔日曼聯愛將伊巴謙莫域，2人同樣以「寸嘴」、「高傲」、「囂張」見稱，雙方今場各為其主，正面交鋒勢必擦出火花。(Now 638周一凌晨3時45分直播)

首都球隊羅馬近期成績有所退步，主要原因係頻頻作客，但佢哋主場出擊仍然保持水準，近7場主場獲得6勝1和。至於AC米蘭雖然攻力強勁，但防守不穩，遇上擅長「防反」戰術嘅羅馬主帥摩連奴，恐怕難佔優勢，羅馬主勝值博。

羅馬近期連接遭受打擊，包括喺聯賽0比1不敵祖雲達斯，其後喺歐協聯更以1比6慘敗於波杜基林特腳下，但要留意這2場都係作客，其中對波杜基林特一役，以唔少副選人腳應戰，先至遭受大敗，不宜作準。事實上，羅馬之後返回主場對勁旅拿玻里，打成平手，可見主場威力仍然值得信賴，上場擊敗卡利亞里，結束連續3場不勝頹勢，相信可以振興軍心。

AC米蘭攻強守弱，近期經常出現大比數賽果，但考慮到2位主力射手伊巴謙莫域、基奧特都係老將，經過上周中意甲快車之後，匆匆再戰，恐怕未必能夠恢復十足體力，加上嚟緊周中將出戰歐聯生死戰對波圖，今場聯賽或會留力。

另外，AC米蘭仍然有唔傷兵，包括2位進攻主力列比錫、巴謙戴亞斯及門將邁治蘭養傷，人腳不整之下，難敵「主場王」羅馬。

直播表

周日3:30pm 韓職 蔚山現代VsFC水原

無綫myTV SUPER

周日7:15am 荷甲 鹿特丹斯巴達Vs飛燕諾

無綫myTV SUPER

周日7:30pm 意甲 國際米蘭Vs烏甸尼斯

Now 638

周日8:00pm 法甲 昂熱Vs尼斯

Now 639

周日8:30pm 德乙 卡爾斯魯厄Vs柏達邦

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 卡迪斯Vs馬略卡

Now 632

周日10:00pm 英超 諾域治Vs列斯聯

Now 621

周日10:00pm 意甲 費倫天拿Vs史柏斯亞

Now 638

周日10:00pm 意甲 薩斯索羅Vs安玻里

Now 639

周日10:30pm 德甲 奧格斯堡Vs史特加

香港國際財經台、有線661、601台

周日11:15pm 西甲 馬德里體育會Vs貝迪斯

Now 632

周一凌晨零時 法甲 比斯特Vs摩納哥

Now 639

周一0:30am 英超 阿士東維拉Vs韋斯咸

Now 621

周一1:00am 意甲 沙蘭力坦拿Vs拿玻里

Now 638

周一1:30am 西甲 基達菲Vs愛斯賓奴

Now 632

周一3:45am 意甲 羅馬VsAC米蘭

Now 638

周一3:45am 法甲 克萊蒙特Vs馬賽

Now 639

周一4:00am 西甲 皇家蘇斯達Vs畢爾包

Now 632

周一7:30am 美職 費城聯VsFC辛辛那提

Now 639