曼聯7.21驚天合作　重演11年前經典一幕

曼聯喺周日(31日)凌晨英超大勝熱刺3比0，其中一大亮點係C朗同卡雲尼首次一齊正選上陣，踢到64分鐘，36歲嘅C朗傳畀34歲嘅卡雲尼射入。根據OPTA統計，自2010年8月曼聯對紐卡素，史高斯助攻傑斯入波之後，紅魔鬼再次出現2位年過34歲球員合作製造入波。

C朗今夏突然回巢曼聯，成為必然正選，卡雲尼唔止焗住讓出7號球衣，改着21號，而且上陣時間大減，甚至多次傳出可能離隊。不過，領隊蘇斯克查今場變陣，由以往4231單前鋒陣式，改為3412雙箭頭陣式，結果證明C朗同卡雲尼可以共存一齊踢正選，而且效果非常好，卡雲尼更取得今季英超首個入球。

事實上，4231陣式之中，擔任翼鋒嘅格連活特、查頓辛祖表現都欠佳，甚至有呼聲要求畀C朗踢左翼，依家改為3412陣式，由勞頓梳爾、雲比沙卡負責邊路側擊，C朗喺中路有卡雲尼幫手，唔使再孤軍作戰，自然有更佳發揮，經此一役之後，相信蘇斯克查已經搵到曼聯最佳正選陣容。