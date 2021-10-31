巴黎奧運倒數1000日　今屆LOGO背後有故事

東京奧運兩個月前剛剛結束，當大家仍在為獎牌運動員慶祝的同時，下屆2024巴黎奧運已進入倒數，周六（30日）巴黎奧運會官網高調迎接倒數1000日，並期待屆時取得成功。

在巴黎周六晚上8時，距離2024年巴黎奧運會開幕，正式仲有1000日，巴黎奧運官網上載了一段慶祝倒數1000日的宣傳片，亦有一張有運動員向着巴黎地標鐡塔奔跑的漫畫，寓意向着巴黎衝刺，而巴黎市內的廣場亦設有奧運五環標誌的倒數計，不少市民冒雨在旁拍照。

為了慶祝倒數1000日，巴黎在周日（31）舉行「全民馬拉松」，讓市民感受一下奧運選手的參賽感覺，全程5公里，而男子馬拉松世界紀錄保持肯尼亞的Eliud Kipchoge亦會參賽。

巴黎奧運會將於2024年7月26日揭幕，至8月11日舉行，這是巴黎繼1924年後相隔100年再次舉辦奧運，今屆將有32個大項共306個小項爭逐，霹靂舞將是新設的奧運項目，而棒球、壘球及空手道則無緣在此屆奧運會出現。

距離巴黎奧運還有三年，奧組委已密鑼緊鼓地籌備，而奧運會徽則於2019年已公布，今屆的LOGO更破天荒首次融入人臉元素，加上金牌及火焰三種設計而組成;這個設計出自 Royalties Ecobranding，大玩視覺效果，讓LOGO看上去既是一面奧運金牌，也是一位短髮女性，同時亦藏有奧運標識性的聖火。其中，短髮女性的設計靈感來自法國象徵Marianne，她是自由和理性的擬人形象，而於1900年舉辦的巴黎奧運，是首次開放給女性運動員參加比賽，這是向女性運動員及歷史致敬。同時，傷殘奧運會也會同樣用這個LOGO。