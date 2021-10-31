港超聯　冠忠南區贈晉峰4蛋

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（31日）繼續次輪爭奪，晉峰坐鎮青衣運動場，迎戰冠忠南區。結果南區反客為主，憑夏志明和鞠盈智上半場的入球，以及盧斯安奴「開齋波」錦上添花，以4比0輕取晉峰，聯賽取得兩連勝。

力爭聯賽首勝的晉峰，今場有多位球員組需要停賽，包括費利浦薩、曾仲楠及劉君正，播磨浩謙重返正選大軍，與何思哲負責攻堅，艾拔簡勞繼續鎮守後防中路，與門將林駿杰負責防務，西班牙新兵迪亞高首次入選大軍名單暫列後備；冠忠南區則派出與上場面對港會一樣的正選陣容應戰，頭號射手史提芬彭利拿繼續領銜鋒線，鞠盈智坐鎮中場，杜度繼續與好拍檔盧斯安奴組成中堅組合。

上場擊敗港會後，南區今場再接再厲，開局就靠前場緊逼壓制對手。開賽僅僅3分鐘，盧斯安奴在晉峰禁區內被踢跌，球證直指12碼，可惜佐佐木周操刀宴客，錯失開局早早領先的良機。10分鐘，晉峰後防傳球失誤，鞠盈智門前成功截下皮球，但不知是否幸福來得太突然準備不足，這位南區中場的射門角度太正，被林駿杰撲出。

晉峰遲遲未能站穩陣腳，22分鐘終於失守，夏志明右路傳中球速極快，導致艾拔簡勞誤將皮球踢入自家大門，南區靠這個入球先拔頭籌。落後的晉峰嘗試反撲，26分鐘，播磨浩謙禁區頂推順起腳，被南區門將伍瑋謙撲出。南區其後繼續搶攻，列文左路落底傳中，鞠盈智禁區頂控定再起左腳施射，省到林富貴後飛入死角 林駿杰鞭長莫及，南區29分鐘贏到2比0。35分鐘，夏志明接應史提芬彭利拿傳球燙射，皮球滾入遠柱網仔，幫助南區完半場前領先3比0。

換邊後，晉峰率先作出換人，派出西班牙新兵迪亞高和廖億誠兩位中場，企圖加強攻勢。但南區未有停止對晉峰後防施壓，47分鐘，鞠盈智禁區二傳，鄭展龍門前頭槌被林駿杰沒收。59分鐘，播磨浩謙前場妙傳，羅浩賢起腳僅僅柱邊出界。

79分鐘，南區在下一城，簡嘉亨右路斬入禁區，盧斯安奴禁區內頂入個人加盟球隊的首個入球，幫助南區領先到4比0。85分鐘，夏志明再有一次單刀機會，可惜未能命中目標。最終南區將4球領先保持到完場，成功擊敗晉峰，取得聯賽2連勝。

賽後晉峰主教練艾斯達維承認球隊今場表現不如對手，同時認為幾位主力球員停賽，影響了球隊發揮：「球隊開局表現唔好，上半場冇辦法同對手競爭，球隊喺各方面都需要改善；停賽嘅幾位球員，好似費利浦薩咁，對我哋嚟講係好重要嘅球員，球隊表現係因此有影響。」新兵迪亞高下半場後備登場，首嚐港超聯上陣滋味，晉峰亦因此搶回不少主動權，但這位西班牙中場比賽後段一度抽筋，艾斯達維亦認為此子狀態仍有待改善：「迪亞高狀態未係最弗，需要比賽時間去改善，但今場佢證明佢係可以幫到球隊。」

算上「菁英盃」賽事，今場全取3分的冠忠南區，各項賽事已錄得4場不敗，助教比圖認為球隊現時攻守兩端表現都取得平衡：「過去4場波我哋攻入13球，呢兩場波都力保不失，我哋喺改善進攻同防守都做足功課，現時球隊攻守平衡做得好好。」冠忠南區連續兩仗半場轟入3球，火力全開，今場更成功於換邊後乘勝追擊，比圖透露經歷上場港會一戰，球隊今仗全場都保持入球慾望，最終對結果感情到滿意。