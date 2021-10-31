港超聯　入球功臣盧斯安奴：南區防守問題已糾正

港超聯周日（31日）頭場賽事，作客青衣運動場的冠忠南區，以4比0輕取主隊晉峰，以兩連勝走勢穩守積分榜前列位置。其中今場斬獲加盟南區後處子入球的盧斯安奴，可謂是在攻守兩端都交出上佳表現，幫助球隊連續兩場聯賽取之餘，更成功力保不失，他認為南區防守問題已經改善。

今季季前南區一口氣簽入多位新兵，其中盧斯安奴就是其中一位重點新援，與他同時加盟的，還有上季一起在愉園效力年輕翼鋒簡嘉亨，後者是日送出助攻，令盧斯安奴可以頂入加盟南區的首個入球，巴西守將忘情慶祝之餘，亦不忘感謝被他親切稱作「Little Brother」的簡嘉亨：「入到第一球好開心，為呢一刻努力咗好耐，可以幫到球隊贏波好重要；今季簡嘉亨嘅聯賽第一次助攻就畀咗我，希望佢可以繼續保持呢個水準，今日佢嘅傳中係港超聯級數。」

入球固然重要，但身為中堅的盧斯安奴，自然對球隊防守表現更加關心。季初「菁英盃」賽事，南區防線欠穩情況不斷，多場比賽中出現先失球的情況，可幸港超聯開賽後，後防明顯有改善，2仗過後保持零失球，盧斯安奴透露球隊為作出這個成績，下了不少苦功：「季初幾場比賽咁早失波，係有啲唔好彩，但我哋已經汲取教訓，並將問題糾正，令球隊比賽時候更加集中，唔好喺港超聯犯『菁英盃』嘅錯誤。」他表示一班後衞清楚知道自己的防守職責，認為球員只要互相幫助，南區可以延續強勁走勢。