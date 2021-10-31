莫天才係得嘅！韋斯咸客勝冇甩拖

周一(11月1日)凌晨英超尾場大戰，今季表現神勇嘅韋斯咸作客阿士東維拉。由莫耶斯領導嘅「錘仔幫」效率一流，剛柔並重打法令球隊拎到極佳成績，能夠位居聯賽榜前列絕非僥倖；反觀阿士東維拉今季表現大幅下滑，近期狀態跌落谷底，韋斯咸有望食住個勢打落水狗，直取客勝！（Now 621周一凌晨零時30分直播）

韋斯咸上季成績突飛猛進，成功拎到歐霸盃參賽資格，今季「錘仔幫」表現更上一層樓，未計今輪戰果更殺入聯賽前4，喺歐霸盃分組賽亦豪取3連勝，出線在望，上周中更加喺英聯盃淘汰衞冕嘅曼城打入8強，各條戰線都高歌猛進，球員狀態及信心都處於高峰，氣勢一時無兩。

喺領隊莫耶斯嘅調教下，韋斯咸鋒線有米查利安東尼奧及湯馬士蘇錫克等能衝擅頂之人，亦有查洛保雲、賓華馬等技術同速度兼備嘅進攻好手，英格蘭國腳迪格蘭賴斯則負責控制節奏，踢法相當全面，憑住銳利反擊同高效率嘅死球戰術成為作客搶分武器，佢哋近5場聯賽作客就錄得4勝1和，非常可靠。

阿士東維拉攻守都唔掂

阿士東維拉今季將靈魂人物基亞利殊賣畀曼城，新加盟嘅里安拜尼及貝安迪亞依然未能融入，搞到球隊演出大不如前，聯賽更連輸3場，3場比賽合共失咗8球之多，可以話係攻不銳、守不穩，今仗面對狀態及士氣都如日方中嘅韋斯咸，好大機會再輸一場，客勝好路。