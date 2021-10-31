港超聯　東方龍獅4比2挫標準流浪「開齋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（31日）尾場賽事，於旺角大球場上演，由上季聯賽亞軍東方龍獅主場迎戰標準流浪。上半場東方領先2比1，下半場初段艾華頓更擴大領先優勢，尾段流浪一度靠祖連奴追近比數，但米基爾替東方鎖定勝局，帶領球隊以4比2擊敗流浪，聯賽首嘗勝果。

主隊東方龍獅今仗變陣出擊，梁冠聰復任正選，馬高斯及胡晉銘組成雙防中，艾華頓、杜華利及米基爾，全力支援箭頭孫銘謙。至於客隊標準流浪相對上仗亦有不少調動，門將改由奧利斯把關，中堅法蘭度取代因外借條款限制，作壁上觀的劉學銘擔正，新兵謝朗軒亦上演地標戰，前線續由巴辛負責攻堅。

東方龍獅上仗不敵傑志，被打破今季不敗之身，今仗當然希望重回勝軌。開賽僅2分鐘，茹子楠禁區頂突放冷箭，被今季首任正選的奧利斯擋走。上仗熱血反勝的標準流浪亦不甘示弱，法蘭度接應林嘉緯角球前柱一頂，被門將葉鴻輝飛身托走。流浪今仗積極搶攻，15分鐘劉智樂長傳找到祖連奴，這名巴西前鋒心口控定後起腳，但稍為欠缺力度，同樣未能射破「阿輝」十指關。雙方今仗可謂「你一拳、我一腳」，轉眼間又輪到東方攻勢，杜華利右路傳中，同鄕馬高斯快射，被奧利斯撲出底線。

25分鐘發生小插曲，流浪由「嘉緯」開出角球，「阿輝」手槌打出不遠，基藍馬再傳入禁區，此時巴辛門前準備施展倒掛，但卻意外踢中杜華利頭部，後者隨即「爆缸」，需要由軍醫入場治理，幸好傷勢不算嚴重，經包紮後能繼續作賽。34分鐘東方率先打破僵局，馬高斯殺入禁區，推過守衞後射遠柱得手，奧利斯亦鞭長莫及。但流浪4分鐘後迅速追平，祖連奴快攻斬遠柱，巴辛頭槌頂遠柱破網，連續兩仗有進帳，替球隊追成1比1。40分鐘杜華利開出角球，伏兵尾柱的馮慶燁近門頂入，帶領東方半場以2比1再度領先。

易邊後東方更擴大領先優勢，米基爾傳中，艾華頓窩利抽入，領先3比1。52分鐘差點再下一城，孫銘謙硬闖入禁區，接連避過守衞後可惜射斜。流浪之後換入楊迪麟加強攻力，後防暴露更多空位予對手打反擊，70分鐘孫銘謙長驅直進被守衞力壓之下挑射，惟未能威脅門將奧利斯。比賽尾段牽起小高潮，楊迪麟左路插花騙過守衞後傳中，祖連奴撞射近柱得手，替流浪追至2比3。不過流浪後防之後出現失誤，孫銘謙攻門不成，米基爾勤力地搶回皮球，推順再勁射地波，奧利斯撲到照入，東方拉開比數至4比2。最終東方有驚無險下以4比2擊敗流浪，聯賽首嘗勝果。

東方龍獅成功重回勝軌，主教練盧比度（Chino)表示開心，認為球隊表現比上仗有改善，但可惜未能保持不失，將會盡力解決防守上的問題。

賽果看似接近，但標準流浪教練賴嘉輝賽後並不滿意：「後防輸咗4球，兩場加埋失咗7球，防守紀律性一定要正視，唔止淨係關後防事，而係成隊點樣一齊做好。」