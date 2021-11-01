紐奴接蘇斯克查火棒　熱刺今個星期郁手！

熱刺周日(31日)英超主場慘吞曼聯3蛋後，曼聯領隊蘇斯克查嘅帥位暫時得保，不過火棒就交到熱刺領隊紐奴手上。英國傳媒證實，熱刺高層周日晚召開緊急會議，商討紐奴去留問題，董事會傾向將紐奴炒魷，而且鎖定波圖教練沙治奧干斯卡奧為新帥目標，最快今個星期就會「郁手」。

紐奴今個夏天先至簽約熱刺2年，但開季10場聯賽輸咗5場，王牌前鋒哈利卡尼更只有1個聯賽入波，輸畀曼聯後主場球迷報以極大噓聲，熱刺主席利維、總監柏拉迪斯同一眾高層，周日晚即開緊急會議商討。英國《每日郵報》報道，熱刺高層最初屬意紐奴「至少」帶隊踢埋周五(5日)凌晨對維迪斯嘅歐協聯，但商討後認為換帥已經事在必行。

熱刺炒紐奴只係時間問題，最大障礙係目前市場上冇明確嘅接任人選，英國《衛報》指波圖教練沙治奧干斯卡奧係熱刺高層首選，今夏喺紐奴加盟前曾被熱刺拒絕嘅方辛加，仍然喺候選名單當中；如果熱刺決定立即炒人，上季曾出任臨時領隊、依家熱刺青年軍主帥賴恩美臣，亦有機會再做「替工」。

熱刺下場聯賽係周日(7日)作客愛華頓，如果紐奴喺呢場比賽之前被炒，就會打破法國領隊辛天尼(2004年)執教11場聯賽被炒紀錄，成為熱刺史上最「短命」領隊。