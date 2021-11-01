沙華列夫大爆發擸今季第5冠　挑戰紀錄

德國球星沙華列夫今年大爆發，挾着奧運金牌之名續顯強勢，周日（31）在ATP500維也納公開賽以直落兩盤力挫美國的泰科爾，豪取今年第五冠。

被列為賽事2號種子的沙華列夫今個比賽過關斬仗已將生涯勝場紀錄累積超過300勝，他與泰科爾爭逐了1小時36分鐘，全場首發致勝得分達80%，終以7比5、6比4首次在維也納捧盃，今季5次闖晉巡迴賽決賽都能笑到最後，與魯特並列成為今季贏得最多ATP巡迴賽男單冠軍的球員。

「泰科爾發揮其實很好，他力阻我用自己的節奏及打法，很高興可以贏得冠軍，更是我首次在維也納捧盃，也是今年第五個錦標，實在是難以置信，這是美好的一天。」沙納列夫自溫網之後僅輸兩仗，戰績已改寫為25勝2負，而他與泰科爾的對壘戰績亦擴大至6勝1負。

「我覺得奧運帶給我很多信心，令我相信很多錦標我都有能力去爭取。」沙維列夫至今已累積生涯18個巡迴賽錦標，成為「90後」捧盃次數最多的球員，他坦言希望未來兩周都可以保持這個狀態，並期待本月14至21日上演的ATP年終賽，希望可繼2018年之後再嚐這個年終錦標的滋味。

現年24歲的沙維列夫今年已先後袋走馬德里及辛辛那提兩項大師賽，隨後在東京奧運粉碎了祖高域的金滿貫好夢，成功奪得奧運金牌；而他今年5次躋身巡迴賽決賽都能奪冠而回，上一次在單季做到這個成績已是2017年.