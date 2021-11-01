曼聯變陣3大輸家　拉舒福特淪後備「扯火」

曼聯領隊蘇斯克查「自救企劃」第1擊，變陣踢3-5-2陣式即大破熱刺3比0，C朗拿度同卡雲尼合作雙箭頭效果極佳，不過有人歡喜有人愁，曼聯新陣式下拉舒福特、格連活特同查頓辛祖都失去自己位置，據報拉舒福特賽前更曾為失去正選大發脾氣。

蘇斯克查賽後大讚C朗同卡雲尼嘅組合，短期內好可能會堅持呢個踢法，名宿加利尼維利分析：「好明顯3-5-2唔係蘇斯克查嘅初衷，將拉舒福特、格連活特同查頓辛祖放後備亦唔係佢原本計劃，蘇斯克查已經踢咗37場4-2-3-1，依家踢3-5-2絕對唔係原意，但為咗發揮C朗最大威力，轉變陣式係無可避免。」

查頓辛祖今季加盟後表現令人失望，轉陣後上陣機會將受壓縮，加利仔表示：「查頓辛祖要好小心，如果佢繼續咁樣踢，可能會係下一個雲迪碧克。」前曼聯球星夏格維斯爆料，拉舒福特喺對熱刺前得知要做後備，曾經大發軍氣，當佢尾段上陣入波後亦全無笑容：「你睇佢(拉舒福特)入波後嘅慶祝就知佢有幾嬲，不過排佢前面嘅係C朗同卡雲尼，拉舒福特亦冇得好怨。」