李思穎9月起修讀學士課程　與陳晞文劉知名齊分享

三位香港精英運動員包括滑浪風帆的陳晞文、單車的李思穎及空手道的劉知名，憑堅毅的勇氣和掌握備戰的心理要訣，分別在東奧及全運會創出佳績。周日齊齊出席《運動員的最強後盾》分享會，與現場觀眾分享運動體驗、互動遊戲，以及欣賞精彩的空手道和體育舞蹈表演，更深入認識香港體育發展。

運動員生涯是不斷勇於挑戰，突破自我。在分享會上，勇奪東奧女子滑浪風帆第八名的陳晞文、為香港贏取首面全運會女子公路個人賽金牌的李思穎及全運會空手道男子個人形銅牌得主劉知名談及出戰東奧及全運會的點滴，以及分享如何透過體院的運動科學支援，提升個人技術。

剛新婚的女子滑浪風帆名將陳晞文，是繼「風之后」李麗珊後，於奧運女子滑浪風帆項目取得最佳名次的運動員。她表示：「在10多年的全職運動員生涯中，我有幸代表香港出戰不同的國際賽事，發揮潛能，雖然曾經歷傷患，但我仍然很享受在海上馳騁的感覺，當中除了憑技術到達終點外，還要應付很多未知的變化因素，十分具挑戰性。我很感激家人、教練和市民的支持，還有體院提供的支援，特別是以科學數據為我的表現進行分析，讓我發揮最佳水準，增加在賽場上的競爭力。」

千禧後的李思穎雖年紀輕輕，但已為港隊創出兩項紀錄，包括在今屆全運會為港奪得首面女子公路單車個人賽金牌，以及在2019年以18歲之齡奪得亞洲場地單車錦標賽成人組別的全能賽銅牌。她分享：「完成全運會後，除了繼續鍛鍊外，我在今年9月亦開始修讀學士課程。很感謝體院與香港教育大學簽訂合作協議，不但讓我可以彈性學習，更為我提供額外支援，令我得以同時兼顧學業及訓練。」

於全運會打出首面個人形銅牌劉知名說：「能夠在傷癒後獲得首面全運會銅牌，實在為我的運動員生涯打入強心針，因為我已很久沒有參加比賽，心情難免緊張。我很高興獲邀出席今天的活動，希望能讓更多市民認識體院，並了解體院如何利用科研技術，提升運動員的表現，藉此鼓勵更多具運動潛質的年青人，投身全職訓練，令香港在國際體壇大發異彩。未來我亦會繼續努力，冀望能與妹妹劉慕裳參加下屆全運會，一同奪取殊榮!」

大會更同場加映空手道及體育舞蹈的精彩表演，讓觀眾認識更多元化體育項目，觀眾看得十分入神，掌聲不絕!