【港講J.LEAGUE】今季就完「歐冲」點情況？

歐陽耀冲「歐冲」今夏加盟J3球隊Y.S.C.C.橫濱，成為史上首位來自香港的J.LEAGUE球員，確實令香港球迷一度非常雀躍，其效力球隊在J3後半程開始成績穩步上揚、排名已升上前8，但此消彼長的是「歐冲」登陸J.LEAGUE的熱度已大幅減退，至今更未曾試過進入賽日大軍名單，不禁令人猜測在今季僅餘時間，其上陣機會尚有多少。

經過上周六的比賽後，Y.S.C.C.橫濱在聯賽後半程錄得5勝2和1負的佳績，反映監督史杜夫悠紀的建構球隊已見成效，既摸索到合適的陣容和戰術，球員也有不俗發揮，目前9勝、7和、7負的戰績是球隊參加J3以來接近最佳，而上周六作客擊敗前4球隊、近6仗5勝1和氣勢如虹的富山勝利，更成一時佳話。

Y.S.C.C.橫濱目前只僅餘5場聯賽，其中3場對手為聯賽前5名球隊，包括熊本羅亞素、盛岡仙鶴，以及福島聯，即使該3仗落敗，還有機會在沼津青藍，以及藤枝MYFC身上搶分，若然能在「3強」身上取分，大有機會在積分榜衝破40分、以前7名完成今季聯賽。

綜觀球隊最近的出賽陣容，中前場球員土館賢人、佐藤祐太、宮内寛斗、神田夢實、柳雄太郎的正選地位相當穩固，而後備入替的集中在菊谷篤資、河邊駿太郎、和田幹大、花房稔這幾人，由於球隊持續有佳績，不太可能在人腳上作大改變。即使主力當中有人受傷，連比賽大名單都未入過的「歐冲」固然不可能取而代之，也許他要等到臨近「收咧」、球隊排名大致確定時，才能爭取到上陣機會。

「歐冲」今年4月落實加盟Y.S.C.C.橫濱，一度成為本地體育新聞焦點，球會召開的新聞發布會更有網上直播安排，當時不少日本傳媒都有報道，其後更有個別媒體相約訪問，有報道更為其冠上「香港之瑛人（日本創作歌手)」的外號，但隨着「歐冲」遲遲未能躋身大名單，媒體的熱情亦迅速減退，其身影甚至不常在球會的官方社交媒體出現。

Y.S.C.C.橫濱有3個社交平台Facebook、IG、twitter都有帳號，其中Facebook在10月27日上載的影片，則見「歐冲」繼續在會方於地方企業支持下設立的「Y.S.C.C.農場」企劃中亮相、從事農務之情況，而其在農地賣力工作的相片、片段更是不下一次在球會的社交平台出現，此前更有地方傳媒報道過。

事實上，「歐冲」於其他範疇頗受球會重視，例如參與農務工作並非「放逐」，而是支援、振興當地農業的舉措，而農作物包括大蔥、包心菜、茄子、青瓜是會在主場比賽時於場外以200日圓一份的價格出售，因此是一項社區及球會經營方面的活動。

據球會於9月時的官方消息，「歐冲」當時就與隊友在羽澤町的農地播下共70公斤的芋頭種子，會方預計11月底至12月初可望有1噸收成。此外，「歐冲」在10月初也曾下田除

草、翻土，可見這名香港球員對 Y.S.C.C.橫濱是有一定貢獻。

高水平體育競技，從來充滿挑戰，且看歐陽耀冲在球季餘下時間能否進入Y.S.C.C.比賽日大名單，並且獲得上陣時間 ，創造歷史。