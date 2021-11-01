入場睇波都要「安心」囉........！

香港足球總會周一(1日)公布，根據政府早前宣布由即日起，除獲豁免人士外（12歲以下和65歲或以上的人士及使用「安心出行」有困難的殘疾人士），所有人士進入康文署轄下場地前均須使用「安心出行」流動應用程式掃瞄場所二維碼。

因應康文署之最新安排，市民若於比賽日期間進入香港足球總會所有作比賽用途之運動場及收費草地足球場，包括康文署及香港足球會轄下之場地，均必須使用「安心出行」流動應用程式。

另外，獲豁免使用「安心出行」的人士，包括12歲以下和65歲或以上的人士及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須於登記時按有關場地人員要求展示相關身分證明文件及致電聯絡電話，以作核實，有關場地人員亦會致電核實聯絡電話。

對於上述安排，有化名「貝小姐」的球迷認為，足總遵從政府指示，要求所有進場觀賞港超聯球賽的球迷使用「安心出行」的做法無必要。她覺得本港已長時間維持本地零確診，政府亦一直維持嚴謹的社交距離措施，掃碼的行為實屬無助防疫，亦十分擾民。做法亦會令她降低入場意欲，同時會令潛在入場睇波的「街客」卻步。